Duell der Gewinner

Die Jungs aus den Nachwuchsleistungs- zentren sind bekanntermaßen gut ausgebildet. FCP-Trainer Martin Weng In der vergangenen Saison noch im Dress des FC Pipinsried, jetzt für die Zweite der Münchner Löwen am Ball: Ahanna Agbowo. © hae

Drei Spiele, drei Siege: Der FC Pipinsried ist wunschgemäß in die Bayernliga-Saison gestartet. Der nächste Gegner ist allerdings knackig: In Gilching geht‘s gegen den TSV 1860 München II.

Pipinsried – Ein echter Gratmesser wartet am heutigen Samstag auf den FC Pipinsried in der Bayernliga Süd. Das Team aus dem Ilmtal ist um 14 Uhr zu Gast beim TSV 1860 München II. Gespielt wird in der Kies-Arena auf der Sportanlage in Gilching.

Beide Teams sind ohne Punktverlust in die Saison gestartet. Die Pipinsrieder sind seit drei Spielen, die Jung-Löwen seit zwei Spielen siegreich.

Bei einer Meldung aus Pipinsried könnte man mittlerweile die Copy-Paste-Taste drücken: Verletzung eines Spielers. Beim Pokalspiel in Rosenheim am Dienstagabend erwischte es Mittelfeldspieler Bleron Pirku. Mitte der zweiten Halbzeit bemerkte Pirku einen Stich in der Wade, er musste ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus, das Training am vergangenen Donnerstag verpasste er jedenfalls.

„Schon wieder ein Ausfall, der uns sehr weh tut. Bleron ist ein Zentrumsspieler, auf dieser Position haben wir jetzt langsam niemanden mehr“, sagt FCP-Trainer Martin Weng. Mit Jochi Müller (Kreuzband- und Meniskusriss), Daniel Jelisic (Leiste) und auch Wiggerl Räuber (Knie) fallen bereits drei Akteure aus, die die zentrale Position belegen können, mit Pirku sind es jetzt vier.

Doch groß beschweren will sich Weng nicht. „Wir nehmen die Situation, wie sie ist, hilft ja nichts. Auf uns wartet in jedem Fall eine sehr schwierige Aufgabe, denn die Jungs aus den Nachwuchsleistungszentren sind bekanntermaßen gut ausgebildet.“

Mit Frank Schmöller haben die Löwen wohl den erfahrensten Trainer der gesamten Liga. Seit 2019 schwingt er das Zepter bei den Jung-Löwen. „Ich habe sehr großen Respekt vor Schmöller und seiner Arbeit“, sagt Weng über seinen Kollegen.

Im Kader der Jung-Löwen sind mit Claudio Milican und Ahanna Agbowo gleich zwei Kicker, die in der vergangenen Saison noch in Pipinsried kickten. Zudem war Torwart-Trainer György Szekely schon in Pipinsried tätig.

Spannend wird sein, ob Weng im Tor eine Änderung vornehmen wird. Daniel Witetschek verletzte sich schon vor der Saisonvorbereitung am Fuß, er musste rund vier Wochen pausieren. Maximilian Retzer rückte auf. Im Totopokal-Spiel beim TSV Rosenheim gab es einen 6:4- Erfolg nach Elfmeterschießen. Hier stand Witetschek im Kasten – und überzeugte mit einer starken Vorstellung.