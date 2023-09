Duell der Offensivexperten in Karlsfeld

Teilen

Im Angriff passt es, aber Karlsfeld-Coach Jay Alkan sähe es auch gern, wenn mal die Null stünde. © hab

Landesliga-Tabellenführer Eintracht Karlsfeld hat einen offensivstarken Gegner als Gast. Es geht gegen den FC Memmingen II.

Karlsfeld – Der TSV Eintracht Karlsfeld bietet seinen Fans in dieser Saison viel Spektakel. Am heutigen Samstag empfängt die Torfabrik der Landesliga Südwest den FC Memmingen II (14 Uhr).

Die Gäste müssen sich aber nicht verstecken. Sie reisen mit der zweitbesten Offensive der Liga zum Tabellenführer. Sich zu verstecken, liegt den talentierten Memmingern eh nicht. Eintracht-Trainer Jay Alkan rechnet mit einem offenen Duell: „Ich denke, wir werden uns um den Ball streiten.“

Neben dem FCM II spielen mit dem FC Illertissen II und der SpVgg Unterhaching II weitere Zweitvertretungen in der Südwest-Staffel. Gegen die Hachinger haben die Karlsfelder bereits 5:2 gewonnen. Ein deutlicher Erfolg, jedoch hatten die Karlsfelder lange Zeit Probleme mit den schnellen und technisch versierten Gegenspielern. Alkan war beeindruckt. „Wahnsinn, was die spielen können“, sagte der Coach damals. Am Ende des Tages setzte sich allerdings die Erfahrung durch gegen die Unbekümmertheit der Hachinger. Doch Alkan war sich sicher: „Wenn die sich defensiv steigern, werden sie schwer zu schlagen sein.“

Was dies mit den Memminger Youngstern zu tun hat? Die scheinen in ihrer Entwicklung einen Schritt weiter zu sein als ihre Hachinger Kollegen. Sie sind im Schnitt eineinhalb Jahre älter als die Unterhachinger und spielen einen Tick sachlicher. Im direkten Duell am vergangenen Wochenende setzte sich Memmingen klar mit 5:1 durch. Unter den fünf Torschützen waren mal wieder Qazim Prushi (sechs Saisontore) und Musa Youssef (fünf), die gemeinsam mehr als die Hälfte der 20 Tore ihrer Mannschaft erzielt haben.

Memmingen kommt also mit offensiver Kraft und einem gut gefüllten Punktekonto. 13 Zähler bedeuten Platz fünf. Mit einem Sieg am heutigen Samstag könnten die Allgäuer bis auf zwei Punkte an die Eintracht heranrücken.

Dies möchte der Tabellenführer verhindern. Und zwar ausgerechnet im Duell der beiden treffsichersten Teams der Liga mit einem Zu-Null-Spiel. „Wir haben bisher nur einmal zu Null gespielt. Es wäre mal wieder an der Zeit. Wir werden den Fokus darauf richten“, sagt Alkan. Das Gegentor beim 4:1 in Aufkirchen am vergangenen Spieltag bezeichnete Alkan als unnötig. Er hofft, dass seine Mannschaft gegen die Memminger über die komplette Spielzeit konzentriert auftritt, ohne dabei ihren offensiven Gedanken zu verlieren. Gelingt dies, haben die Karlsfelder gute Chancen, auch nach neun Spieltagen das einzige ungeschlagene Team der Liga zu sein.