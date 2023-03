FC Pipinsried bestreitet das Duell der Sieglosen

Bester Mann im Hinspiel: Türkgücü-Keeper Johann Hipper, einst in Diensten des FC Pipinsried. © hae

Der FC Pipinsried trifft in Heimstetten auf Türkgücü München. Es ist das Duell der 2023 noch sieglosen Regionalligisten.

Pipinsried – Zum Duell der Sieglosen kommt es am heutigen Samstag um 14 Uhr im Heimstettener Sportpark. Dort treffen in der Regionalliga Bayern Türkgücü München und der FC Pipinsried aufeinander. Beide Teams sind im Jahr 2023 noch ohne Sieg, allerdings liegt der Gastgeber aus der Landeshauptstadt mit 39 Punkten im gesicherten Mittelfeld, während der FCP mit 24 Punkten auf dem vorletzten Platz steht.

Die Ausgangslage ist so eindeutig, wie das Tabellenbild es aussagt. Türkgücü, das neben dem Grünwalder Stadion auch fünf Heimspiele in Heimstetten austrägt, ist turmhoher Favorit, auch wenn TG-Coach Alper Kayabunar ausdrücklich sein Team warnt. „Sicher peilen wir den Sieg an. Wir hatten aber schon gegen Heimstetten Probleme und die liegen bekanntlich ja noch hinter Pipinsried. Wir werden die Aufgabe sehr ernst nehmen.“

Auch der sportliche Leiter bei Türkgücü, Roman Plesche, äußert sich zum Match gegen seinen ehemaligen Verein ähnlich wie sein Coach. „Klar sind wir mit 39 Punkten ziemlich sicher. Das darf aber nicht unser Anspruch sein. Es wird ein schwieriges Spiel, Pipinsried wird mit Sicherheit alles geben.“

Apropos ehemaliger Verein: Mit Torwart Johann Hipper, Ünal Tosun, Eren Emirgan, Christoph Rech und Albano Gashi stehen gleich fünf ehemalige Pipinsrieder im Kader von Türkgücü. Nicht mit von der Partie wird Albano Gashi sein. Er zog sich am vergangenen Sonntag beim Match in Nürnberg bereits in der ersten Minute eine schwere Armverletzung zu. Für den Mittelfeldspieler ist die Saison vorbei.

Personell ist Türkgücü aber weiterhin sehr gut besetzt. Mit Michael Zant und Marco Holz etwa haben die Münchner sehr gute Kicker in ihren Reihen, über die Qualitäten von Hipper, Rech und Tosun gibt es auch in Pipinsried keine zwei Meinungen.

Der FC Pipinsried muss langsam aber sicher endlich den ersten Dreier einfahren, ansonsten fährt der Zug in Richtung Klassenerhalt ohne ihn ab. Im Hinspiel siegten die Pipinsrieder nach zwei späten Toren von Halit Yilmaz und Claudio Milican mit 2:0. Der Sieg Ende Augst des vergangenen Jahres war hoch verdient, bester Mann auf dem Platz war bezeichnenderweise Türkgücüs Keeper Johann Hipper. Danach brachten die Pipinsrieder allerdings nicht mehr viel zustande. Lediglich ein Sieg (in Burghausen) steht seit Ende August auf der Habenseite des FCP.

„Mit Blick auf die Tabelle wird es langsam Zeit, dass wir ’nen Dreier holen“, sagt auch Herbert Paul. Den Auftritt gegen Ansbach (1:1) hat der Pipinsrieder Trainer ganz genau analysiert. „Das Spiel war eigentlich gar nicht so schlecht, wie es sich angefühlt hat. Lediglich das alte Problem im letzten Drittel mindert die Leistung“, so das Fazit des neuen Pipinsrieder Trainers, der gegen die Franken sein Debüt im gelb-blauen Jersey gab.

Personell muss Coach Paul weiter auf Daniel Jelisic (Syndesmosebandriss im Sprunggelenk) und Simon Rauscheder (Wadenbeinbruch) verzichten. Zudem muss Benedikt Lobenhofer seine Gelb-rote Karte aus dem Match gegen Ansbach absitzen. Und der Torschütze des 1:0 gegen Ansbach, Marvin Jike, war in der abgelaufenen Woche krank. Sein Einsatz ist fraglich.