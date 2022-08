Egenburg bleibt Spitzenreiter - Türk Dachau chancenlos – Ampermoching und Bergkirchen stark

Teilen

2:1 für Schwabhausen: Ein Grund, den Torschützen Thomas Schneider (Mitte) zu bejubeln. Foto: Norbert habschied © Norbert habschied

Türk Dachau kommt unter die Räder. Egenburg bleibt trotz Remis gegen Moorenweis ganz oben. Ampermoching und Bergkirchen überzeugen.

Dachau – Während sich alle Parteien einig waren, dass der SV Ampermoching in Röhrmoos verdient 3:1 siegte, waren sich die Beobachter der Partie Schwabhausen – Altomünster (2:2) uneins bei der Analyse.

SV Olympiadorf – SV Türk Dachau 7:1: Eine hoch verdiente Niederlage für die Dachauer, die spätestens nach dem 2:1 für Olympiadorf aufgaben. Dabei führten die Dachauer durch einen Treffer von Emir Ergin 1:0 (12.) Der Grund für die Pleite war einfach. Es fehlten viele Urlauber. Türk Dachaus Sprecher Emrah Ergin stellte nach der Niederlage fest: „Wir waren unterlegen, und die Niederlage ist voll in Ordnung. Bei uns fehlte es an der Kondition.“ (ro )

SpVgg Röhrmoos: Nahc Ausfall von Alexander Drescher geht in der Offensive nichts mehr

SpVgg Röhrmoos – SV Ampermoching 1:3: Während die erste Hälfte noch ausgeglichen war, dominierte in der zweiten der Aufsteiger Ampermoching mit seinem Trainer Gökhan Chasim. Entscheidend aus Röhrmooser Sicht war sicherlich der Ausfall von Spielmacher Alexander Drescher (57.). Denn danach ging in der Offensive nichts mehr.

SpVgg-Sprecher Uli Reiser: „Am Ende des Tages muss man trotz der Enttäuschung bei einer Niederlage im Derby – die letzten fünf haben wir gewonnen – sagen, das Ampermoching einfach besser war.“ SVA-Sprecher Klaus Kirschner meinte kurz und knapp: „Wir haben das Derby verdient gewonnen, da wir in der zweiten Halbzeit besser waren.“ (ro )

Schwabhausen gegen Altomünster: Trainer uneins in der Analyse

TSV Schwabhausen – TSV Altomünster 2:2: Während Schwabhausen das Spiel machte und viel mehr Ballbesitz hatte, verlegte sich Altomünster auf das Kontern. Am Ende stand ein 2:2, mit dem Schwabhausens Trainer Mario Wolf nicht so ganz einverstanden war: „Das ist eine gefühlte Niederlage, da wir viel mehr Ballbesitz hatten und auch ein dickes Plus an Torchancen.“

Das sah Stefan Loibl vom TSV Altomünster anders: „Das war eine gute Leistung in einem guten Spiel von uns, mit einem gerechten Unentschieden.“ Am Ende hätte es noch einen Foulelfmeter für die Alto-Kicker geben können. (ro)

ASV-Reserve feiert glücklichen Sieg beim TSV Arnbach

TSV Arnbach – ASV Dachau II 1:2: Spieler des Tages in Arnbach war der Dachauer Felix Obeser, der beide Tore für sein Team erzielte und es damit zum Sieg schoss. Die Arnbacher waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, allerdings machten sie sich durch Fehler das Leben schwer. Vor dem 0:1 wurde das Spielgerät im eigenen Strafraum nicht final geklärt, stattdessen zog der Gast einen Foulelfmeter, den Obeser verwandelte.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte der Gastgeber das Kommando, doch das Tor schoss zunächst wieder der ASV per Konter. Der TSV hatte im Mittelfeld den Ball verloren, Obeser vollstreckte zum 2:0. Nach dem Anschlusstreffer (69.) machte der Gastgeber weiter Druck, doch mehr als zwei Lattentreffer sprangen nicht mehr heraus. Unter dem Strich war es ein glücklicher Sieg des ASV, ein Remis wäre gerechter gewesen. In der kommenden Woche spielt Arnbach beim SV Türk Dachau und der ASV II empfängt den TSV Schwabhausen (beide Sonntag, 14.30 Uhr). (hae)

TSV Bergkirchen: Blitzstart nach der Pause läutet Dreier beim TSV Indersdorf ein

TSV Indersdorf – TSV Bergkirchen 1:2: In einer kampfbetonten Partie gewann Bergkirchen nicht unverdient. Gerade im ersten Spielabschnitt stand das Kämpferische im Vordergrund. Etwas Zählbares sprang allerdings für beide Teams nicht heraus. Dies änderte sich in der zweiten Halbzeit schlagartig, denn der Gast ging nach nur 60 Sekunden in Führung.

Die Einen nannten es Blitzstart, die Anderen Schlafmützigkeit – Ansichtssache eben. Dem Spiel tat es jedenfalls gut. Zehn Minuten vor dem Ende erhöhten die Gäste auf 2:0, der Gastgeber konnte nur noch einmal zuschlagen. Der TSV Bergkirchen rangiert mit vier Punkten aus zwei Spielen auf Rang drei, Indersdorf mit drei Punkten aus zwei Spielen liegt auf Platz sieben. (hae)

SV Ottmaring: Patrick Berner entscheidet Spiel gegen FC Tandern per Doppelpack

SV Ottmaring – FC Tandern 2:0: In den vergangenen Duellen mit dem SV Ottmaring hatte der FC Tandern gut ausgesehen. Drei Siege gab es seit 2019 in der Kreisklasse Aichach. Doch auf den vierten Erfolg muss der FCT warten, denn die Elf von Trainer Oliver Beck erwischte einen schwachen Tag. Und dies gegen eine Ottmaringer Mannschaft, die nicht viel besser spielte. „Es sind im Endeffekt zwei schwache Teams aufeinandergetroffen“, sagte Beck. Der Unterschied war, dass Tandern den entscheidenden Fehler machte: Ein Missverständnis in der FCT-Defensive nach einem langen Ball ebnete den Weg für den Treffer von Patrick Berner.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit legte Berner nach einer Freistoßflanke den zweiten Treffer nach. Tandern brauchte nach dem Seitenwechsel eine deutliche Leistungssteigerung – doch die personell gebeutelten Gäste spielten weiterhin unter ihren Möglichkeiten. „Das Passspiel macht uns normalerweise stark, aber wir haben kaum einen Ball zum Mitspieler gebracht. Und über den Einsatz ins Spiel zu finden, hat auch nicht funktioniert“, so Beck, der nach dem Schlusspfiff keine Ausreden suchte: „Es lag nicht am Platz, nicht am Ball und nicht am Schiedsrichter, sondern nur an uns.“ (stm)

Kein Sieger zwischen VfL Egenburg und TSV Moorenweis: Beide Teams bleiben ungeschlagen

VfL Egenburg – TSV Moorenweis 0:0: Dem VfL Egenburg fehlten ausgerechnet im Spitzenspiel gegen den ebenfalls zweimal siegreichen TSV Moorenweis einige Offensivleute. Nach elf Toren in den ersten beiden Saisonspielen lag der Fokus dieses Mal auf der Defensive. Da auch der Absteiger aus Moorenweis, den VfL-Sprecher Stefan Nassl zu den Ligafavoriten zählt, kompromisslos verteidigte, entwickelte sich ein ereignisarmes Spiel.

Die Gäste hatten mehr Ballbesitz, Egenburg stand sicher und ließ über die 90 Minuten wenig zu. Kurz vor Schluss musste die Heimelf aber dann noch einmal zittern, doch Michael Wagner im VfL-Tor war zur Stelle. Der Keeper kratzte den Ball aus der Ecke und sicherte den Egenburger das torlose Remis. „Unter diesen Voraussetzungen können wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein“, sagte Nassl. Damit bleiben beide Teams ungeschlagen, an der Tabellenspitze thront aufgrund der herausragenden Torbilanz von 11:2 aber weiterhin der VfL Egenburg. (stm)