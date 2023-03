Ein 0:0 der besseren Sorte

Szenen wie diese hatten eher Seltenheitswert. Vor den beiden Toren war meist nichts geboten. © ro

Tore gab es keine zu bejubeln beim 0:0 des FC Ismaning gegen Dachau 1865. Aber die Dachauer überzeugten beim torlosen Unentschieden in der Defensive.

Dachau – Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben am Samstag Ismaning 0:0 gespielt. Tore fielen keine, aber im ersten Spiel nach der Winterpause überwogen klar die positiven Eindrücke. Es war ein couragierter Auftritt der Dachauer auf dem Ismaninger Kunstrasenplatz.

Zwar wäre die Weiser-Elf gern mit einem Sieg ins Punktspieljahr 2023 gestartet, doch dieses 0:0 war zumindest defensiv eine Top-Leistung mit viel Herz und Leidenschaft. Es haperte beim Spiel nach vorne, aber auch die Gastgeber, die mehr Ballbesitz hatten, fielen nicht gerade durch viele Tormöglichkeiten auf. Am Strafraum der Dachauer waren sie mit ihrem Latein am Ende.

Dachau überzeugte durch die Grundtugenden des Fußballs: Kampfgeist, Einsatz- und Laufbereitschaft. Es gab Szenen, da wurde eifrig gegrätscht – in der Vorrunde hätte in solchen Situationen manche nur ratlos die Hände in die Hüfte gestemmt. Aus einer starken Mannschaftsleitung ragten Jihun Kang, Mathias Leiber und Mario Gratzl heraus. Positiv war auch, das Marcel Kosuch – ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann – nach überstandener Verletzung wieder 20 Minuten auf dem Platz stand.

Die erste Halbzeit verlief ziemlich ausgeglichen. Die Dachauer hatten die ersten zehn Minuten verschlafen, sie hatten Glück bei einem Pfostentreffer von Yasin Yilmaz in der 5. Minute. Ebenso in der 8. Minute, als FCI-Mittelfeldmotor Dominik Hofmann einen Kopfball an den Pfosten setzte. Für Dachau hatte Mathias Leiber in der 30. und in der 45. Minute zwei dicke Kopfballmöglichkeiten.

Ab der 10. Spielminute kam der TSV 1865 viel besser ins Spiel und hatte einige gute Aktionen nach vorne, nur der letzte Ball funktionierte nicht. So gingen beide Teams nach einem intensiven Spiel mit einem torlosen 0:0 in die Kabine.

Die zweite Hälfte war wieder geprägt vom Defensivgeist der Dachauer und der FCI-Harmlosigkeit vor und im Strafraum. Nur einmal hatte die Weiser-Elf das Glück des Tüchtigen, als Orkun Tugbay in der 70. Minute mit allem, was er an Körper zu bieten hatte, den Ball von Linie kratzte. Torchancen für 1865 gab es keine, sieht man von einem harmlosen 20-Meter-Schüsschen von Dragan Radojevic ab (72.).

„Das war ein engagierter Auftritt von uns“, freute sich 65-Trainer Alexander Weiser, „die Einstellung ist da, die Gemeinschaft ist da!“ Dies seien Tugenden, die die Mannschaft in der Hinserie mitunter habe vermissen lassen. Das haben wir im ersten Spiel gebracht, darauf können wir aufbauen.“