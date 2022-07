„Ein enttäuschender Abend“: ASV Dachau zeigt in Unterzahl gute Leistung und verliert trotzdem

Tim Bürchner sah in der elften Minute nach einer Notbremse die Rote Karte. © HAB

Als Tim Bürchner in der elften Minute als letzter Mann in ein Laufduell mit einem Gegenspieler musste und dieser zu Fall kam, wusste er: „Das Spiel kann für mich zu Ende sein.“

Dachau - Der Schiedsrichter zeigte dem Innenverteidiger des ASV Dachau dann auch prompt die Rote Karte für die Notbremse. Die Stadtwälder lagen zurück, mussten in Unterzahl weiter spielen – und waren dementsprechend restlos bedient. Trotz einer guten Leistung hat der Aufsteiger mit 1:4 gegen den TSV Grünwald verloren. „Wir haben nach zwei Spielen null Punkte und 1:6 Tore auf dem Konto. Wir müssen uns was einfallen lassen“, sagte ASV-Trainer Haupt.

Am morgigen Freitag (20 Uhr) haben die Dachauer bei den Sportfreunden Schwaig die Chance, es besser zu machen als gegen Grünwald. Die Gäste aus dem Münchner Süden mussten für ihre drei Punkte nicht mehr machen als auf die Fehler des ASV zu lauern. Dann spielten sie es allerdings gut aus. Minute drei: Nach einem Ballverlust der Dachauer im zentralen Mittelfeld schalten die Gäste schnell um, sie erwischen die Defensive unsortiert. Dimitrios Vourtsis stellt mit einem platzierten Schuss in die kurze Ecke auf 1:0 für Grünwald. Hätte Toni Jara wenig später auf der Gegenseite einen Lauf im Zentrum durchgezogen, wäre es nach dem Zuspiel von Andreas Roth gefährlich für Grünwald-Keeper Leopold Bayerschmidt geworden. Dann kassierte Bürchner seinen Platzverweis.

Allerdings wirkte der sich nicht negativ auf das Spiel seiner Mannschaft aus. „Wir haben nur in den ersten 15 Minuten nicht die Ordnung gefunden. Nach der Roten Karte hatten wir mehr vom Spiel. Wir haben die Grünwalder vor Probleme gestellt“, sagte Haupt. Allerdings machte seine Mannschaft Fehler, die Grünwald eiskalt bestrafte. Vor dem 0:2 (21.) kreuzten die beiden Stürmer der Gäste. Die Dachauer Innenverteidiger hätten nur übergeben müssen, blieben aber bei ihren Gegenspielern. Vourtsis nutzte die Unordnung. Wie der ASV mit der schwierigen Situation umging, war allerdings stark. Der Aufsteiger investierte viel, hatte mehr Ballbesitz und verkürzte durch Christian Roth kurz vor der Halbzeitpause (45.) auf 1:2.

Ein Comeback in Unterzahl war zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen – auch weil ASV-Keeper Artem Bykanov eine weitere Großchance der Gäste vereitelt hatte. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Der ASV machte das Spiel, während Grünwald diszipliniert verteidigte – und lauerte. In der 58. Minute waren die Gäste wieder hellwach: Nach einem Fehlpass im Aufbau sprintete Harouna Boubacar alleine auf Bykanov zu und ließ dem ASV-Schlussmann keine Chance. Die Gegenwehr der Dachauer war aber auch mit dem 1:3 nicht gebrochen. Der eingewechselte Mateo Velic hatte zwei Chancen, der Anschlusstreffer wollte aber nicht mehr gelingen.

In der Schlussphase machte Vourtsis (83.) mit seinem dritten Treffer zum 1:4 den Deckel drauf. Die Dachauer waren nach dem Schlusspfiff am Boden. „Es war ein enttäuschender Abend. Wir haben gut gespielt und waren auch in Unterzahl das bessere Team. Aber wir haben Fehler gemacht, die in der Landesliga sofort bestraft werden“, sagte Trainer Haupt. (Moritz Stalter)

Stenogramm

ASV Dachau - TSV Grünwald 1:4 (1:2)

ASV Dachau: Artem Bykanov, Christian Roth, Tim Bürchner, Thomas Rieger, Miridon Rexhepi, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Tobias Erl, Christoph Krüger, Antonio Jara Andreu, Dimitrios Papadopoulos – Nicolas Peterfy, Maximilian Bergner, Mateo Velic, Josefalan Jassim . TSV Grünwald: Leopold Bayerschmidt, Marco Bornhauser, David Wörns, Dimitrios Vourtsis, Andre Gasteiger, Luca Tschaidse, Luis Heinzlmeier, Vincent Traub, Fabian Traub, Luciano Grünwald – Marc Koch, Tassilo Körner, Harouna Boubacar. Zuschauer: 75. Rote Karte: Tim Bürchner (11.). Tore: 0:1 (3.) – Dimitrios Vourtsis. 0:2 (21.) – Dimitrios Vourtsis. 1:2 (45.) – Christian Roth. 1:3 (58.) – Harouna Boubacar. 1:4 (83.) – Dimitrios Vourtsis.