Dachau 1865 holt einen Punkt gegen bärenstarke Schwaben

Gewohnt solide: Jihun Kang ist im Mittelfeld des TSV 1865 mittlerweile eine feste Größe. © Robert Ohl

Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 spielt gegen Augsburg 1:1 und bleibt im dritten Spiel in Folge ungeschlagen: Es könnte noch was werden mit dem Klassenerhalt auch ohne Relegation.

Dachau – Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 sind zum dritten Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Nach den Siegen gegen Kottern und Landsberg gab es am Samstag im heimischen Stadion ein 1:1 gegen den TSV Schwaben Augsburg.

„Wir haben einen sehr guten Gegner vor ganz große Probleme gestellt“, freute sich 65-Trainer Orhan Akkurt, der abermals von der Seitenlinie aus überaus aktiv coachte, nach dem Spiel. „Aufgrund der Chancen in der zweiten Halbzeit können wir auch drei Punkte mitnehmen, wir sind aber mit dem Punkt zufrieden.“

Das Unentschieden darf durchaus positiv gesehen werden, der Punkt kann für den abstiegsbedrohten TSV 1865 in der Endabrechnung noch sehr wertvoll werden. Und die Gäste aus Augsburg waren ein richtig starker Gegner, mit technisch guten Spielern und einer Mannschaft, die Trainerfuchs Janos Radoki taktisch sehr gut eingestellt hatte.

Das Spiel begann rasant –allerdings zunächst nur in die Richtung des Dachauer Tores. Die Schwaben machten richtig Druck mit ihrem Forechecking. Die Dachauer hatten echte Probleme, längere Ballbesitzphasen zu schaffen. Die Folge der Augsburger Überlegenheit war das 0:1 in der 10. Minute. Marco Zupur erlief den Ball nach einem Dachauer Ballverlust im Mittelfeld und einem Pass durch die Schnittstelle und ließ 1865-Keeper Maximilian Mayer keine Abwehrchance.

Doch Dachau schaltete nicht ab, sondern drückte seinerseits aufs Tempo. Mit Erfolg. Schon in der 13. Minute erzielte Marcel Kosuch das 1:1 mit einem Flachschuss nach einer mustergültigen Kopfballvorlage von Sebastian Brey.

Ehrlicherweise muss man feststellen, dass dies die einzige Dachauer Torchance im ersten Spielabschnitt war. Bis zur Halbzeit plätscherte das Spiel so vor sich hin, jeder wartete auf einen Fehler des anderen. Die Augsburger hatten noch eine gute Schusschance durch Timothee Diowo.

Nach der Pause wurde es deutlich lebendiger. Vor allem die Dachauer gaben jetzt Gas – und sie hatten ihre Möglichkeiten. So verpassten Sebastian Brey und Marcel Kosuch kurz hintereinander jeweils knapp (53.). In der 66. Minute kam Dragan Radojevic frei vor dem Tor zum Abschluss, er schoss jedoch den Schwaben-Keeper Patrick Rösch an. Die größte Chance auf ein zweites Tor bot sich in der 83. Minute. Sebastian Brey tankte sich über rechts durch und passte auf Marcel Jurakovic. Dessen Hereingabe in die Mitte verpasste William Kemtchoum Djayo nur um Zentimeter.

So blieb es beim 1:1. Am Ende stand in einem hart umkämpften Spiel ein Unentschieden, das für beide Seiten in Ordnung sein dürfte.