Ein Punkt ist zu wenig für Dachau 1865

Platz 14 ist jetzt das Ziel für Mathias Leiber (links) und die Fußballer des TSV Dachau 1865. © ro

Der TSV Dachau 1865 spielt schon am Freitagabend in Hallbergmoos. Die Tabellensituation ist prekär, deshalb bringt nur ein Sieg die Dachauer weiter.

Dachau – „Freitagabend, Fluchtlichtspiel in Hallbergmoos. Die Rahmenbedingungen und Tabellensituation sprechen für ein hitziges Spiel!“ Alexander Weiser, Trainer beim Fußball-Bayernligisten TSV Dachau 1865, findet vor der nächsten Aufgabe klare Worte.

Wie wichtig dieses Spiel ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Hallbergmoos ist Vorletzter mit nur elf Punkten. Weisers Elf ist fast schon zum Siegen verdammt, denn eine weitere Niederlage würde das Ziel der Dachauer, den Klassenerhalt ohne Relegation zu erreichen, noch weiter in die Ferne rücken.

Wie 1865-Fußballchef Marcel Richter mitteilt, gab es unter der Woche eine Besprechung. „Wir haben von der Mannschaft verlangt, sich anders zu präsentieren, zu kämpfen und alles reinzuwerfen und die individuellen Böcke abzustellen. Wir werden auf die Spieler setzen, die die Ärmel hochkrempeln.“

Aktuell stehen die Dachauer mit 23 Punkten auf Rang 14. Der Abstand zum TSV Nördlingen, der als Dreizehnter der Tabelle auf dem ersten Nichtabstiegsplatz rangiert, beträgt bereits sieben Punkte. „Jetzt von Platz 13 zu reden, wäre utopisch“, sagt Richter. „Wir wollen der bessere 14. sein.“ Das bedeutet, in der Endabrechnung besser abzuschneiden als der Tabellen-14. der Bayernliga Nord (derzeit die DJK Bamberg mit ebenfalls 23 Punkten) und so der nervenaufreibenden Relegation zu entgehen. Richter: „Das wird schwer genug.“

Zwölf Mal schon trafen Dachau 1865 und Hallbergmoos in Ligaspielern aufeinander. Jeder ging sechsmal als Sieger vom Platz, ein Unentschieden gab es noch nie. Das Hinspiel ging klar mit 3:0 für die Dachauer aus. Die Torschützen waren Martin Schön, Marcel Kosuch und Oliver Wargalla. Und gerade so ein hart arbeitender und nie aufgebender Spieler wie Oliver Wargalla fehlt der Mannschaft. Wargalla zog vor einigen Wochen nach Nordrhein-Westfalen und kickt beim DJK Gnadental in der Bezirksliga.

Am Willen und am Einsatz fehlte es zuletzt nicht bei den Dachauern, wohl aber an Lösungen auf dem Platz. Vor allem das letzte Spiel gegen Ingolstadt offenbarte diese Probleme. In der Defensive wurden wieder entscheidende individuelle Fehler gemacht, die zu den Gegentreffern führten, und vorne fehlten die Kreativität und das schnelle Spiel in die Spitze.

Hallbergmoos konnte unterdessen einen richtigen Transfercoup landen: Mit Matthias Ostrzolek steht ein ehemaliger Profifußballer zur Verfügung. Der 32-Jährige spielte beim VfL Bochum, beim FC Augsburg, beim Hamburger SV und bei Hannover 96. Zuletzt lief Ostrzolek für Admira Wacker in Österreich auf. Er bringt die Erfahrung aus 236 Bundesliga-Partien mit und steht ausgerechnet gegen 1865 erstmals im Kader.