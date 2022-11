Ein Spiel dauert 95 Minuten: Pipinsried kassiert in Schlusssekunde das 1:2

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Das kommt Freude auf: Die Kicker aus Würzburg freuen sich über ihren Last-Second-Treffer in Pipinsried. © Bruno Haelke

War das bitter: Der FC Pipinsried, Vorletzter der Regionalliga Bayern, kassiert gegen den Tabellenzweiten Würzburg in der Schlusssekunde das 1:2.

Pipinsried – Ati Lushi, neuerdings beim Regionalliga-Vorletzten FC Pipinsried Trainer, hatte seiner Mannschaft Mut gemacht vor dem Spiel gegen den zweitplatzierten und so mächtigen Drittligaabsteiger Würzburger Kickers: „Auch die sind schlagbar!“ Waren sie am Samstag, die Kickers. Weil aber ein Spiel entgegen der Aussage von Wunder-von-Bern-Trainer Sepp Herberger nicht 90, sondern auch 95 Minuten dauern kann, unterlag der FCP im eigenen Stadion.

War das bitter: In der fünften Minute der Nachspielzeit köpfelte der eingewechselte Marius Wegmann das 2:1 für den Gast aus Franken. Schiedsrichter Lothar Ostheimer ließ die Gäste ihren Last-Second-Treffer noch eine Weile feiern, dann pfiff er ab. Während die Würzburger und ihre extrem sangesfreudigen Fans den späten Sieg bejubelten, lagen die Pipinsrieder Spieler im Gras, erschöpft und komplett bedient. Sie hatten den Kickers, die die beste Abwehr und den besten Angriff der Liga stellen, einen sensationellen Kampf geliefert.

Aber sie blieben unbelohnt – weil sie nicht nachlegten. Marvin Jike hatte dem mutigen FCP in der 22. Minute eine verdiente Führung besorgt. Nach einer Kopfball-Kerze eines Verteidigers hämmerte der Stürmer den Ball volley ins linke Eck. Doch dann versäumten es die Pipinsrieder, ein zweites Tor zu erzielen. Chancen gab es genug. Aber entweder hielt ein Würzburger im letzten Moment noch sein Bein in die Schussbahn, oder aber der sehr gute Kickers-Keeper Marc Richter parierte.

Würzburgs Trainer Marco Wildersinn gab nach Spielschluss unumwunden zu: „Wenn das 2:0 fällt, gehen wir definitiv als Verlierer vom Platz.“

Das 2:0 fiel auch nach Wiederbeginn nicht, obwohl sich dem FCP weitere Top-Canchen eröffneten. Marvin Jike verzog nach Vorarbeit von Halit Yilmaz, der eingewechselte Ahanna Francis Agbowo drosch den Ball nach einer Hereingabe von Faton Dzemaijli über den Balken.

Dann traf Würzburg. In der 72. Minute fiel der Ball Dardan Karimani nach einem missratenen Klärungsversuch von Simon Rauscheder vor die Füße, der Volleyschuss war für FC-Tormann Felix Thiel nicht zu halten.

Die Kräfte schwanden bei den Gastgebern, was auch Trainer Lushi nicht verborgen blieb („ab der 70., 75 Minute fehlten uns die Körner“), die Pipinsrieder suchten jedoch weiter bei Kontern ihre Chance. Der durchgebrochene Marvin Jike zögerte zu lange und wurde abgeblockt (74.), Yilmaz traf beim Seitfallzieher den Ball nicht voll (80.).

Die nun feldüberlegenen Würzburger wurden auf der Suche nach einer Lücke in der FCP-Abwehr selten fündig – oder aber Thiel war zur Stelle. Standard folgte auf Standard, immer wieder chippte Ivan Franjic den Ball in den Pipinsrieder Strafraum, stets war der kopfballstarke Felix Göttlicher das Ziel. In der 95. Minute mit Erfolg: Der Ball kommt auf den auf der rechten Seite lauernden Göttlicher, dessen Kopfballvorlage erreicht den Torschützen Wegmann in der Mitte. „Das dürfen wir so nicht verteidigen“, sagte Lushi nach Spielschluss.

Seiner Mannschaft bescheinigte der Trainer ein „sehr gutes Spiel“ gemacht zu haben. Aber so wie in Aubstadt eine Woche zuvor gab es für eine starke Vorstellung keine Punkte. Vor der Winterpause bleiben noch zwei Spiele, um auch zu punkten.