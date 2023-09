Dachau 65 gewinnt ein Spiel wie ein Feuerwerk

Top-Tor: Sebastiano Nappo beglückwünscht den Eckenschützen Anthony Manuba nach dem 1:0. © Robert Ohl

Der Fußball-Bayernligist Dachau 1865 hat Spitzenreiter Erlbach in einem spektakulären Spiel 5:2 geschlagen. Trainer Akkurt lässt eine deutliche Ansage folgen.

Dachau – Das war endlich ein Heimspiel ganz nachdem Geschmack der Fans: Mit einer Top-Leistung hat der TSV Dachau 1865 den SV Erlbach weggefegt, die Dachauer schickten den zuvor ungeschlagenen Tabellenführer mit einer 5:2-Packung auf die Heimreise.

Das junge Dachauer Team spielte von A bis Z aus einem Guss, zeigte Spielfreude und Zweikampfstärke und ließ sich auch durch den zweimaligen Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen. Mit nunmehr 13 Punkten steht Dachau relativ sicher im Mittelfeld der Bayernliga Süd.

In der Startaufstellung standen am Freitagabend sieben U23-Spieler, im Kader sind es insgesamt zwölf.

Dachaus Trainer Orhan Akkurt freute sich, dass sein sehr aktives 3-4-3-System wieder aufgegangen war. In der Mannschaft seien alle fit und können 90 Minuten Vollgas gehen. „Wir sind auf einem guten Weg und haben wieder Fortschritte gemacht, unsere Aufgabe im Trainerteam ist es nun, die Mannschaft in der Spur zu halten“, so Akkurt. „Wenn uns das gelingt, wird es schwer, gegen uns etwas zu holen, so stellen wir uns das vor.“

Es war ein Spiel wie ein Feuerwerk: Ein Kracher folgte dem anderen.

Der erste Kracher wurde schon in der 5. Minute gezündet, als Anthony Manuba einen Eckball von rechts direkt verwandelte. Kracher Nummer zwei folgte nur drei Minuten später, als die Gäste durch einen abgefälschten Schuss von Thomas Breu aus 16 Metern zum 1:1 ausgleichen konnten. Kracher Nummer drei in der 23. Minute: Wiederrum war es Anthony Manuba, der nach starker Vorarbeit von Sebastian Löser über rechts sich im Strafraum durchsetzte und zum 2:1 traf. Bis zum nächsten Kracher dauerte es wieder nur zwei Minuten. Antonios Masmanidis, eigentlich ein Offensivspieler in den Reihen des TSV Dachau 1865, foulte Erlbachs Stefan Hager elfmeterreif. Maximilian Sammereier verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:2. Die 3:2-Halbzeitführung besorgte dann der an diesem Abend groß aufspielende Sebastiano Nappo in der 40. Minute mit einem sehenswerten Freistoß aus 18 Metern. Der Ball schlug flach im Torwarteck ein.

Erlbachs Keeper Andreas Steer, der aus der Regionalliga vom SV Buchbach nach Erlbach gewechselt war, hatte am Freitag so seine Probleme. Er irrte mehrmals durch den eigenen Strafraum und war an zwei Gegentoren zu 100 Prozent beteiligt.

Die zweite Halbzeit gehörte dann komplett der Akkurt-Elf, die fast nichts mehr zuließ und selbst noch zu weiteren Treffern kam. Das 4:2 fiel in der 64. Minute. Emir Emirgan musste den Ball nach einem mustergültigen Schnellangriff über links nur noch über die Linie drücken. Der eingewechselte Nikolaus Grotz, der sofort zeigte, wie vielseitig er ist, wurde in der 68. Minute bei einem Solo über rechts von Erlbachs Alexander Fischer von den Beinen geholt. Den Treffer zum 5:2 erzielte Kapitän Marcel Kosuch per Foulelfmeter.