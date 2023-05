„Ein wunderschöner Tag trotz der Niederlage“

Das war‘s: Jetzendorfs Spielertrainer Alexander Schäffler hat sich verabschiedet. © habschied

Landesligist TSV Jetzendorf hat sein letztes Saisonspiel in Schwabmünchen 2:3 verloren. Ein Trio sagt „Servus“.

Jetzendorf – Mit dem anvisierten einstelligen Tabellenplatz ist es nichts geworden für die Landesliga-Kicker des TSV Jetzendorf. Die Grün-Weißen haben durch die 2:3-Niederlage beim TSV Schwabmünchen knapp das neu gesteckte Ziel um Millimeter verpasst. Doch dies störte nach dem Schlusspfiff niemanden mehr. „An dieses Spiel wird man sich nicht mehr lange erinnern“, sagte Alexander Schäffler, der Spielertrainer der Jetzendorfer.

Für Schäffler, seinen Co-Trainer Daniel Stampfl und Kapitän Martin Öttl war es das letzte Spiel im grünen Trikot. Alle wollten noch einmal Spaß haben – es ging ja um keine Entscheidungen mehr. Doch obwohl Schwabmünchen und der TSV hätten frei aufspielen können, entwickelte sich ein eher fader Sommerkick. „Es war kein gutes Landesligaspiel“, sagte Schäffler. Tore fielen dennoch. Der 34-Jährige und seine Mannschaft jubelten zuerst, weil Dominic Reisner im Abschluss mal wieder alles richtig machte. Der Stürmer erzielte in der achten Minute sein 20. Saisontor (im 29. Einsatz). Am Ende sollte er mit dieser Ausbeute nur um einen Treffer an der Torjägerkanone vorbeischrammen. Diese sicherte sich Christoph Hollinger vom FC Ehekirchen mit 21 Treffern in 34 Spielen.

Danach plätscherte die Partie vor sich hin. Schwabmünchen meldete sich allerdings noch vor der Pause zurück. Die Heimelf setzte sich in der 33. Minute auf rechts durch, Benedikt Berger spielte in den Rückraum und Jonas Müller netzte zum 1:1 ein – gleichzeitig der Pausenstand.

Auch die zweite Hälfte wird nicht lange in Erinnerung bleiben. Es passierte wenig, bis die Jetzendorfer nach einer Standardsituation nicht aufpassten. Tim Uhde nutzte den Platz und köpfte zur Schwabmünchner Führung ein (69.). Als Orkun Sarici in der 79. Minute den dritten Treffer nachlegte, ahnten die Jetzendorfer, dass es mit dem erhofften Sieg nichts mehr werden würde. Doch sich aufzugeben ist für die Grün-Weißen keine Option. Ben Geuenich gelang nach einem sehenswerten Spielzug über mehrere Stationen der Anschlusstreffer zum 2:3 (89.), für mehr reichte es aber nicht mehr.

„Wir konnten nicht mehr zulegen. Natürlich hätten wir gerne mindestens unentschieden gespielt, aber das war letztlich egal. Der Tag wäre auch bei einem Sieg nicht anders geendet“, so Schäffler. Er spielte damit auf die Feier nach dem letzten Saisonspiel an. Die ging bis weit nach Mitternacht. „Es war trotz der Niederlage ein wunderschöner Tag. Es wurde emotional und war ein toller Abschied für Daniel, Martin und mich“, sagte der scheidende Trainer. Und weiter: „Ich werde für die Zeit beim TSV auf ewig dankbar sein. Ich habe alles gegeben und alles zurückbekommen.“ Ab sofort hat Schäffler mehr Zeit für Familie und Job. Sein Nachfolger Stefan Kellner tritt in große Fußstapfen, übernimmt aber einen Kader mit Qualität und Charakter.