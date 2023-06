Einteilung der Bezirksligen: Nord-Gruppe wird durchgewürfelt – Dornach wechselt in den Osten

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der SV Waldeck-Obermenzing setzte sich in der Relegation durch und spielt in der kommenden Spielzeit das erste Mal in der Bezirksliga. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Die vorläufige Einteilung der Bezirksligen in Oberbayern ist da. Während in der Nord- und Süd-Gruppe 16 Mannschaften spielen, gibt es im Osten nur 15 Teilnehmer.

München – Nach der Saison ist vor der Saison. Erst letztes Wochenende fanden auf Oberbayerns Sportplätzen die letzten Relegationsspiele zur Bezirksliga statt. Die DJK Pasing, der SV Waldeck-Obermenzing und der VfL Waldkraiburg setzten sich in teils dramatischen Spielen durch.

Der ASV Dachau, Srbija München und die SpVgg Haidhausen mussten in der Relegation zur Landesliga eine Enttäuschung hinnehmen und spielen in der kommenden Saison auch in der Bezirksliga. Nicht mal eine Woche nach den Entscheidungsspielen steht schon die vorläufige Einteilung für die drei Bezirksligen (Nord, Ost, Süd) in Oberbayern.

Bezirksliga Nord – 16 Mannschaften (A=Absteiger; N=Neuling; W=Gruppenwechsel)

BC Attaching

FC Aschheim

SV Aubing München (W)

ASV Dachau (A)

TSV Eching (N)

VfB Eichstätt II

SC Eintracht Freising (A)

TSV Gaimersheim (N)

SpVgg Kammerberg

SV Manching

SV Nord-Lerchenau

DJK Pasing (N)

TSV Rohrbach

FC Schwabing München

SV Sulzemoos (N)

SV Waldeck-Obermenzing (N)

Bezirksliga Ost – 15 Mannschaften (A=Absteiger; N=Neuling; W=Gruppenwechsel)

TSV Brunnthal (A)

TSV Dorfen

SV Dornach (W)

ESV Freilassing

SC Grüne Heide Ismaning (N)

FC Langengeisling

FC Moosinning

TSV Peterskirchen

TuS Raubling

SV Reichertsheim (N)

SV Saaldorf

TSV Siegsdorf

TSV Teisendorf (N)

FC Töging

VfL Waldkraiburg (N)

Bezirksliga Süd – 15 Mannschaften (A=Absteiger; N=Neuling; W=Gruppenwechsel)

SV Bad Heilbrunn

FC Deisenhofen II

VfL Denklingen

ASV Habach (N)

SpVgg 1906 Haidhausen

FT Jahn Landsberg (N)

SVN München (W)

TSV Murnau

TSV Neuried

1. FC Penzberg

SV Raisting

SK Srbija München (W)

FC Wacker München (N)

SV Waldperlach (W)

BCF Wolfratshausen

Die Gruppeneinteilung ist dabei vorläufig. Gegen den Entscheid kann binnen einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe schriftlich Beschwerde beim Bezirks-Spielausschuss eingelegt werden. Der erste Spieltag ist währenddessen für das Wochenende am 22. und 23. Juli terminiert. (kk)