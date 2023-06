Das ist die Einteilung der Kreisligen und Kreisklassen im Raum München

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der SC Baldham-Vaterstetten verpasste den Sprung in die Bezirksliga knapp und spielt nächste Saison wieder in der Kreisliga. © Kletter

Die letzte Saison endete für einige Mannschaften erst vor Kurzem. Die neue Spielzeit steht dennoch vor der Tür. Das ist die Einteilung im Kreis München für Kreisligen und -klassen.

München – Als letzte Mannschaft im München befindet sich seit dem 10. Juni auch der SC Baldham-Vaterstetten in der Sommerpause. Die Mannschaft von Gedi Sugzda verpasste in der Relegation gegen den VfL Waldkraiburg nur knapp Rückkehr in die Bezirksliga. In der kommenden Saison geht der FCS daher wieder in der Kreisliga an den Start.

Und die Pause ist nicht lang. Bereits am Wochenende vom 19. und 20. August beginnt die Saison im Kreis München mit dem ersten Spieltag. Das ist die Einteilung für die Saison 2023/24.

Kreisliga 1 – 13 Mannschaften

TSV 54 – DJK München

TSV Allach 09

TSV Bergkirchen

TSV 1865 Dachau II

SpVgg Erdweg

FC Türk Sport Garching

SV Günding

TSV Eintracht Karlsfeld II

SV Lohhof

SV Niederroth

SV Olympiadorf München

SV Untermenzing

SV Weichs

Kreisliga 2 – 13 Mannschaften

TSV 1860 München III

FC Bosna Hercegovina München

ESV München

FC Fürstenried

FT München-Gern

TSV Großhadern

FC Kosova München

FC Ludwigsvorstadt

TSV Milbertshofen

MTV München

TSG Pasing

SV Planegg-Krailling

TSV Solln

Kreisliga 3 – 14 Mannschaften

SV Anzing

SV Helios-Daglfing

TSV 1877 Ebersberg

N.K. Hajduk München

FC Hellas

ATSV Kirchseeon

TSV Oberpframmern

TSV Ottobrunn

FC Phönix München

SC Baldham-Vaterstetten

SpVgg Höhenkirchen

TSV Waldtrudering

SV Zamdorf

TSV Zorneding

Kreisklasse 1 – 14 Mannschaften

FC Alte Haide – DSC

(SG) Altomünster / Pipinsried II

SV Ampermoching

TSV Arnbach

ASV Dachau II

SV Türk Dachau

SV Haimhausen

TSV Hilgertshausen

TSV Indersdorf

SC Inhauser Moos

SV Odelzhausen

SV Riedmoos

TSV Schwabhausen

TSV Tandern

Kreisklasse 2 – 14 Mannschaften

SV Allach 1949

FC Alte Haide – DSC II

FC Eintracht München

FC Fasanerie Nord

SpVgg Feldmoching II

VfR Garching II

FSV Harthof

SV Istikal München

SV Lohhof II

SV Nord Lerchenau II

FC Phönix Schleißheim

FC Schwabing II

FC Unterföhring II

SV Untermenzing II

Kreisklasse 3 – 13 Mannschaften

TSV 1860 München IV

FC Anadolu Bayern

FC Croatia München

NK Dimao München

TSV Forstenried

TSV Gräfelfing II

TSV Großhadern II

Münchner Kickers

TSV Moosach-Hartmannshofen II

TSV Neuried II

SV Planegg-Krailling II

SpVgg Thalkirchen

SV Waldeck-Obermenzing II

Kreisklasse 4 – 14 Mannschaften

SV Akgüney Spor

FC Espanol

TSV Gräfelfing

SpVgg Haidhausen II

FC Hertha München

SV München Laim

TSV Moosach-Hartmannshofen

TSV München-Ost

SV Pullach II

SC München

FC Sportfreunde

FC Teutonia München

TSV Turnerbund München

FC Wacker München II

Kreisklasse 5 – 14 Mannschaften

FC Alemannia München

SC Arcadia Messestadt

FC Dreistern NT

SV Heimstetten II

Münchener Sp.VG.

FC Rot-Weiß Oberföhring

ESV München-Ost

TSV Ottobrunn II

FC Perlach München

FC Phönix München II

Putzbrunner SV

FC Stern München

SV-DJK Taufkirchen

TSV Trudering

Kreisklasse 6 – 14 Mannschaften

FC Biberg

FC Ebersberg

TSV Egmating

VfB Forstinning II

ASV Glonn

TSV Grafing

TSV Grasbrunn-N.

TSV Haar

TSV Hohenbrunn

Kirchheimer SC II

SG Markt Schwaben

TSV Poing

TSV Steinhöring

Fortuna Unterhaching

Die Einteilungen der A-, B- und C-Klassen findet ihr hier.