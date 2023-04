Eintracht Karlsfeld froh über Spielabsage: „Die Jungs haben trainiert wie eine AH-Mannschaft“

Um die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld zu stoppen, brauchte es höhere Mächte, genauer: starken Schneefall. Das Spitzenspiel am Freitag in Traunstein musste abgesagt werden.

Karlsfeld – Am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) kehren die zur Zeit so starken Karlsfelder mit geladenen Akkus zurück. Beim Kirchheimer SC geht es um Punkte im Rennen um den Aufstieg in die Bayernliga. Die Karlsfelder hatten alles vorbereitet für einen großen Ausflug nach Traunstein.

Der Reisebus sollte um 15 Uhr abfahren, Udo Kömmling, der Vater des sportlichen Leiters Robin, hatte 60 Semmeln belegt – es fehlten nur noch drei Punkte zum Glück. Dann sagte Traunstein ab. Eintracht-Trainer Jay Alkan hätte gerne gespielt, als er seine Spieler bei der kurzfristig angesetzten Trainingseinheit über den Platz traben sah, änderte er seine Meinung: „Die Jungs haben trainiert wie eine AH-Mannschaft. Vielleicht war die Absage doch ganz gut.“ Das Spitzenspiel drei Tage zuvor gegen Spitzenreiter Bruckmühl (3:0) steckte seinen Spielern noch in den Knochen.

„Drei Tage hören sich nach genug Regenerationszeit an, aber die Spiele auf Kunstrasen gehen anders an die Substanz als Spiele auf Rasen“, so Alkan. Die Pause habe gutgetan. Dass die Karlsfelder auf den dritten Platz abrutschten, konnte er locker verschmerzen. Der neue Tabellenzweite ist der Kirchheimer SC, dem die Karlsfelder Platz zwei am heutigen Dienstag entreißen möchten. Die Elf von Steven Toy kann mit den 13 Punkten der Karlsfelder aus den letzten fünf Spielen nicht ganz mithalten, muss sich mit acht Zählern aber nicht verstecken.

Am vergangenen Spieltag gewann der KSC mit 2:1 in Landshut. Unter den Torschützen war mal wieder Alessandro Cazorla, einer der überragenden Akteure der laufenden Saison in der Landesliga Südost. Der 22-Jährige liegt mit 17 Treffern auf Rang zwei der Torschützenliste und bereitete außerdem zehn Treffer vor. Mit seiner Bilanz läuft er sogar Ex-Zweitligaprofi Korbinian Vollmann (neun Tore) den Rang ab.

„Die Kirchheimer haben natürlich starke Spieler im Kader, aber wir werden deshalb nicht von unserer Philosophie abweichen“, sagt Eintracht-Trainer Alkan. Und weiter: „Wir nutzen die Zeit, um unser Spiel zu verbessern. Das ist nachhaltiger.“ Die Karlsfelder haben in den vergangenen Tagen Kraft getankt und nur am gestrigen Montag in einer lockeren Trainingseinheit angeschwitzt. Von den gesperrten und länger verletzten Spielern abgesehen fehlt nur Dominik Pöhlmann (Bauchmuskelzerrung). Der Rest wird heute versuchen, den Kirchheimer SC vom zweiten Platz zu kegeln. (stm)