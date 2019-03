Eintracht Karlsfeld: Top-Torjäger Dietl gegen Töging wieder dabei

FC Töging – TSV Eintracht Karlsfeld Samstag, 14.30 Uhr:

von Moritz Stalter schließen

Der TSV Eintracht Karlsfeld gastiert am Samstag beim FC Töging. Für die Karlsfelder geht es dort auch darum, eine unrühmliche Serie zu beenden. Dreimal sind beide Teams in der Landesliga bisher im direkten Duell aufeinandergetroffen – und in jeder dieser Partien flog ein Karlsfelder vom Platz.

Im ersten Match, beim 2:0-Heimsieg im Hinspiel der Saison 2016/2017, erwischte es Fabian Schäffer mit der gelbroten Karte, bei der 1:2-Auswärtsniederlage im Rückspiel sah Thomas Ettenberger Rot und im Hinspiel der laufenden Spielzeit (2:2 in Karlsfeld) musste Philip Lorber (Ampelkarte) vorzeitig vom Platz. Zwei der Platzverweise kassierten die Eintracht-Spieler erst in der Nachspielzeit, dennoch würde ein disziplinierterer Auftritt die Chancen auf den ersten Auswärtssieg im direkten Duell deutlich erhöhen. 2:0, 2:1 und 2:2 hießen die Ergebnisse aus Sicht der Heimteams. Folgt nun ein 2:3? Natürlich legen die Karlsfelder ihr Schicksal nicht in die Hand einer Zahlenreihe. Sie arbeiteten in der vergangenen Trainingswoche an Dingen, die den Trainern Sebastian Stangl und Jochen Jaschke am vergangenen Spieltag beim 0:1 gegen Bogen nicht gefallen haben.

„Wir brauchen wieder mehr Durchschlagskraft im Angriff – und dafür benötigen wir mehr Ideen“, sagt Stangl. Von zwei ihrer Offensivspieler erhoffen sich die Karlsfelder Trainer eine Steigerung: „Andre Gasteiger und Fitim Raqi brauchen wieder mehr Aktionen und mehr Abschlüsse.“ Beide spielen eine gute Saison und liegen mit sechs (Raqi) bzw. fünf Saisontoren (Gasteiger) auf Platz zwei und drei der internen Torschützenliste; in der Partie gegen Bogen waren sie aber blass geblieben. Das lag auch daran, dass dem Duo mit Michael Dietl die zentrale Anspielstation gefehlt hatte.

Der Toptorjäger der Karlsfelder (elf Treffer) kehrt nun in den Kader zurück. „Michael ist wieder dabei. Dafür ist Marko Juric privat verhindert. Fabian Schäffer kuriert seinen Mittelfußbruch aus“, so Stangl zur personellen Situation. Da seine etatmäßige Doppel-Sechs fehlt, war neben der Kreativität im Angriffsspiel die Defensive ein Trainingspunkt in der vergangenen Woche – auch wenn die in Bogen gut gespielt hatte. „Wir haben an der Stabilität gearbeitet“, berichtet Stangl. Beim 2:2 im Hinspiel gegen Töging stand die Eintracht-Defensive nicht immer sicher, Michael Koppermüller bestrafte dies damals mit einem Doppelpack. Mit drei Treffern liegt er auf dem geteilten zweiten Platz der internen FCT-Torschützenliste hinter dem Spieler, den die Eintracht unbedingt ausschalten muss: Christoph Steinleitner.

Der 19-Jährige kommt aus dem Nachwuchs des SV Wacker Burghausen und steht in der laufenden Saison bei zehn Treffern in 17 Einsätzen. Im vergangenen Spiel, bei Tögings 0:3-Niederlage in Wasserburg, fehlte er allerdings. In der Tabelle liegt der FCT mit 31 Punkten auf dem zwölften Platz, drei Ränge hinter der Eintracht. Karlsfelds Trainer Stangl sagt vor der Partie: „Wir müssen weiter hart arbeiten und uns jeden Punkt verdienen.“ Den verlorenen Zählern gegen Bogen trauerte er nach. „Wären Michael Dietl, Thomas Oswald und Fabian Schäffer dabei gewesen, hätte das die Chancen deutlich erhöht“, so Stangl weiter. Dietl und Oswald sind wieder zurück und sollen mithelfen, die nächsten drei Punkte auf dem Weg zur als Zwischenziel ausgerufenen 40-Punkte-Marke einzufahren. Aktuell stehen die Karlsfelder bei 36 Zählern.