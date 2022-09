EM der Amateure in Italien: Vier Junglöwen und drei 1865-Akteure nominiert

Von: Korbinian Kothny

Enrico Caruso (li.), Valentin Sponer (mi.) und Sebastian Brey (re.) nehmen an der Europameisterschaft der Amateure teil. © FuPa

Am Donnerstag startet die Qualifikation zur Endrunde des UEFA Region‘s Cups. Deutschland wird dabei vom BFV vertreten. Insgesamt wurden 18 Bayernliga-Spieler nominiert.

München – „Dass wir die Sache sehr ernst nehmen, unterstreicht schon allein die Tatsache, dass wir so oft unterwegs waren, um den bestmöglichen Kader zu sichten“, erklärt Engin Yanova. Der 45-Jährige ist Trainer der deutschen Amateur-Nationalmannschaft und startet mit seiner Mannschaft am Donnerstag gegen Nordmazedonien in die Qualifikation zur Endrunde des UEFA Region‘s Cups.

Bei der Europameisterschaft der Amateure kämpft die deutsche Mannschaft im Stadio Domenico Francioni, der Heimspielstätte des italienischen Serie-C-Klubs Latina Calcio 1932, um die Teilnahme für die Endrunde im Juni 2023. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ will sich die Yanova-Elf gegen Nordmazedonien, England und Italien durchsetzen.

Deutschland: 14 von 18 Akteuren kommen aus Oberbayern

Die deutsche Mannschaft wird dabei vom BFV vertreten, der auch den Kader bekannt gibt. Um für eine Teilnahme infrage zu kommen, müssen die Akteure zwischen 19 und 40 Jahren alt sein, dürfen maximal in der Bayernliga spielen, noch nie Profi gewesen und seit mindestens zwei Jahren in Bayern aktiv sein.

Der 18 Mann starke Kader wird dabei von oberbayrischen Bayernliga-Spielern geprägt. Insgesamt sind 14 Akteure in Oberbayern aktiv. Den größten Block stellen dabei die U21-Mannschaften des TSV 1860 München und FC Ingolstadt. Von den Junglöwen wurden Daniel Winkler, Valentin Sponer, Marco Mannhardt und Marko Zivanovic nominiert.

Deutschland: Ziel ist die Endrunde

Auch der Bayernligist TSV 1865 Dachau stellt mit drei Nominierten einen großen Block. Anthony Manuba, Sebastian Brey und Marcel Kosuch reisen aus der Kreisstadt nach Italien an. Für Brey ist es nach 2019, als Deutschland die Finalteilnahme erreichte, schon die zweite Teilnahme.

Die übrigen oberbayrischen Spieler sind Enrico Caruso und Martin Mayer vom FC Deisenhofen und Rufus Roth vom FC Ismaning. Das Ziel der deutschen Mannschaft ist dabei klar. „Natürlich wollen wir uns wieder für die Endrunde qualifizieren“, sagt Delegationsleiter Jürgen Faltenbacher.