Emotionaler Abschied von Jetzendorf

Jetzendorf ist sein sportliches Zuhause: Coach Alexander Schäffler nimmt Abschied. © hab

Das wird emotional: Es ist das letzte Heimspiel für den Jetzendorfer Spielertrainer Alexander Schäffler. Gegner Ehekirchen kann noch Meister werden.

Jetzendorf – Es wird emotional werden, gut möglich, dass die ein oder andere Träne fließt: Denn wenn der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf am heutigen Samstag (14 Uhr) den FC Ehekirchen empfängt, werden Spielertrainer Alexander Schäffler, sein Co-Trainer Daniel Stampfl und mehrere Spieler ihre letzte Heimpartie im grünen Trikot bestreiten. „Es wird etwas sehr Besonderes“, sagt Schäffler, der seine gesamte Karriere beim TSV verbrachte.

„Ich habe wahrscheinlich um die 200 Heimspiele für Jetzendorf absolviert“, so der 34-Jährige wehmütig. Seine letzten beiden Spiele gegen Ehekirchen und am kommenden Wochenende in Schwabmünchen will der Spielertrainer genießen. Das Saisonziel ist durch den vorzeitigen Klassenerhalt erreicht, das schönste Abschiedsgeschenk hat Schäffler demnach bereits in der Tasche.

Auf die leichte Schulter nehmen er und sein Team die ausstehenden Partien allerdings nicht, denn für den Tabellenneunten ist von Platz fünf bis 13 noch alles möglich. Da sich eine einstellige Platzierung deutlich besser liest, sagt Schäffler vor dem Ehekirchen-Spiel: „Wir sind der Underdog, wollen aber trotzdem gewinnen.“

Ehekirchen hat zwei Spieltage vor Schluss das Ticket für die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga sicher. Platz eins ist zwar noch möglich, bei fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Sonthofen aber unwahrscheinlich. Für Ehekirchen wäre mehr möglich gewesen, wenn der FCE eines seiner vergangenen drei Spiele gewonnen hätte. Doch die Elf um Liga-Toptorjäger Christian Hollinger (21 Saisontore) holte aus diesen Partien nur einen Punkt – und verpasste es damit, zu den ebenfalls schwächelnden Sonthofenern aufzuschließen.

Schäffler rechnet mit einem motivierten Gegner: „Ich bin mir sicher, dass sie vor der Relegation Selbstvertrauen tanken wollen.“ Für seine Jetzendorfer bedeutet dies, dass sie nah an ihr Topniveau herankommen müssen. Am vergangenen Wochenende waren sie davon weit entfernt. Gegen Illertissen gab es eine deftige 1:5-Klatsche. „Gegen die besten Teams der Liga ist es schwierig. Das haben wir gegen Illertissen gesehen“, so Schäffler. Und weiter: „Wir werden aber alles dafür geben, um Ehekirchen länger Paroli zu bieten.“

Der Kader ist bis auf Christos Papadopoulos komplett. Die Jetzendorfer können sich auf dieses besondere Spiel freuen.