„Wollen drei Punkte“: TSV Dachau in Augsburg - Pipinsried beim KSC

Von: Thomas Leichsenring

Torschütze gegen Landsberg: Marcel Kosuch will für 1865 auch in Augsburg treffen. © HAB

Eine „Englische Woche“ steht den beiden Fußball-Bayernligisten aus dem Landkreis Dachau gleich zum Saisonauftakt bevor. Heute Abend gehen sowohl der FC Pipinsried als auch der TSV Dachau 1865 auf Reisen.

Türkspor Augsburg – TSV Dachau 1865

Die Leistung stimmte über weite Strecken, leider blieb sie unbelohnt: Mit einer 2:4-Heimniederlage gegen den Topfavoriten TSV Landsberg sind die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 am vergangenen Samstag in die neue Saison gestartet. Trainer Orhan Akkurt war mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden, zumal seine Spieler auch Moral bewiesen hatten und nach einem schnellen 0:2-Rückstand zurück in die Partie fanden.

Letztlich aber nahmen die Landsberger die drei Punkte verdientermaßen mit nach Hause. Um ein Topteam wie Landsberg schlagen zu können, so hatte es Akkurt erkannt, müsse sich seine Mannschaft noch weiterentwickeln.

Dank der „Englischen Woche“ haben die Dachauer bereits am heutigen Mittwoch die Gelegenheit, etwas fürs Punktekonto zu tun. Um 18.30 Uhr sind sie zu Gast bei Türkspor Augsburg und damit bei einer Mannschaft, die leistungsmäßig eher in Reichweite liegt als Landsberg. „Wir wollen in Augsburg drei Punkte holen“, stellt Akkurt klar. Gleichzeitig macht der 65-Trainer aber auch deutlich, dass es einer engagierten Leistung bedarf, um zu punkten.

Türkspor Augsburg verfüge über eine Mannschaft mit einer gelungenen Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. „Und die haben drei, vier Ausnahmespieler in ihren Reihen, die müssen wir in den Griff bekommen“, so Akkurt abschließend. In der vergangenen Saison landeten die Augsburger nur auf Tabellenrang 16, über die Relegation schafften sie dann aber noch den Klassenerhalt. In die neue Saison ist Türkspor mit einem Auswärtssieg gestartet, in Gundelfingen gab es ein 1:0.

In Augsburg spielte der TSV 1865 in der vergangenen Saison 1:1, im Mai gab es im Rückspiel zuhause einen 1:0-Erfolg. Die erste „Englische Woche“ der Bayernliga-Saison beschließt der TSV Dachau 1865 am Samstag mit dem Heimspiel gegen den TSV Nördlingen. (tol)

Kircheimer SC – FC Pipinsried

Drei Tage nach dem 4:1- Auftaktsieg gegen den TSV Nördlingen muss der Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried in der Bayernliga Süd bei Drei Tage nach dem 4:1-Auftaktsieg gegen den TSV Nördlingen muss Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried in der Bayernliga Süd beim Aufsteiger Kirchheimer SC antreten. Die Partie auf dem Sportgelände in Kirchheim wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Aufsteiger gegen Absteiger - auf dem Papier eine klare Sache. Doch Papier ist bekanntlich geduldig. Zudem hielten die Kirchheimer am vergangenen Wochenende das Derby gegen den Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten bis in die Nachspielzeit offen, erst in der 95. Minute gelang den Heimstettern vor 1400 Zuschauern der Siegtreffer zum 1:0.

Auf den Dorfclub wartet also eine knifflige Aufgabe. „Es ist eine unangenehme Aufgabe. Aufsteiger, erstes Heimspiel und noch jede Menge Euphorie. Da wird uns ordentlich Gegenwehr erwarten“, ist sich der Pipinsrieder Trainer Martin Weng sicher. „Es ist eine körperlich starke, sehr robuste Mannschaft. Da wird es sicher zur Sache gehen“, so Weng. Zur Tabellensituation nach dem Sieg gegen Nördlingen sagte Weng auf der Pressekonferenz: „Wenn wir uns nach einem Spiel ausruhen würden, dann sind wir wohl fehl am Platz.“

Weng war mit dem Spiel gegen Nördlingen weitestgehend zufrieden, betonte jedoch, „dass wir noch Luft nach oben haben“. Die Stimmung im Training der Gelb-Blauen war am vergangenen Montag jedenfalls prächtig, kein Wunder nach dem gelungenen Saisonauftakt.

Trotzdem bleiben alle beim FCP auf dem Teppich, einen Grund abzuheben, gibt es auch nach einem Spieltag definitiv nicht. In Kirchheim muss der FCP weiter auf Verteidiger Ben Gärtner (Schienbein angebrochen) und Torwart Daniel Witetschek (Rekonvaleszent nach Innenbandriss) verzichten. Der Einsatz von Mittelfeldstratege Daniel Jelisic ist offen, er leidet weiter unter Knieproblemen. (hae)