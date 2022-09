Englisches Wochenende für den FC Pipinsried

Die Fußball-Regionalliga legt ein Englisches Wochenende ein: Der FC Pipinsried spielt heute in Buchbach und am Montag gegen Illertissen: Spiele von immenser Bedeutung.

Pipinsried – Fußball-Regionalligist FC Pipinsried darf an diesem langen Wochenende gleich zweimal antreten. Am heutigen Freitag ist er um 19 Uhr beim TSV Buchbach zu Gast, am Montag empfängt der FC Pipinsried um 14 Uhr in der heimischen Hazrolli-Arena den FV Illertissen.

Beide Gegner liegen in der Tabelle hinter dem FCP. In Anbetracht der engen Tabellenkonstellation wird das Punkten zur Pflichtaufgabe.

Die Englische Woche im Fußball ist genauso bekannt wie gefürchtet. Der Rhythmus Samstag-Mittwoch-Samstag ist allen Fußball-Kennern ein Begriff. Auf dem Spielplan der Regionalliga Bayern steht nun ein „Englisches Wochenende“ auf dem Programm – mit Spielen am Freitag und Montag. Doch damit nicht genug, denn am folgenden Freitag sind die Pipinsrieder zu Gast bei FC Augsburg II.

Doch zunächst treten sie heute in Buchbach an. Spiele in Buchbach haben es immer in sich, nicht zuletzt aufgrund der teilweise hitzigen Atmosphäre rund um das Spielfeld. Aber genau das ist es, was den Fußballern so richtig am Herzen liegt. Ein Spiel mit vielen Emotionen, aber trotzdem kühlen Kopf bewahren. Genau das funktionierte in der vergangenen Saison, als der FCP mit einem 2:0- Erfolg drei Punkte aus Buchbach entführte.

Buchbach liegt mit den Pipinsrieder punktgleich in der Tabelle, das Team aus dem Dachauer Hinterland hat aber das bessere Torverhältnis. „Wieso die Buchbacher so weit hinten stehen, verstehe ich nicht ganz, da ich der Meinung bin, dass sie sich gegenüber der letzten Saison nochmals verstärkt haben“, sagt FCP-Coach Niko Jelisic zum heutigen Gegner. Der TSV hat mit Alex Petrovic die Ikone der Regionalliga Bayern in seinen Reihen – mit ihm steht und fällt das Buchbacher Spiel. Zuletzt kassierte Buchbach ein 0:4 beim 1. FC Nürnberg II. Coach Andreas Bichlmaier war nach der Partie stocksauer und analysierte auch gleich die Fehler. Auf dem Internetportal FuPa kommentierte er das Match seiner Mannschaft: „Nürnberg hat immer wieder das Spiel zwischen den Linien gesucht und die Schnittstellen gefunden. Der Plan war, dass wir das nach außen wegverteidigen, das hat aber überhaupt nicht funktioniert.“

Hier gilt es auch für den FC Pipinsried, den Ansatz zu finden. Allerdings sind die Ilmtaler seit vier Spieltagen sieglos, das Selbstvertrauen dürfte gelitten haben. Personell sieht es beim FCP gut aus, „auch wenn unter der Woche der ein oder andere a bisserl gekränkelt hat“, so FCP-Coach Niko Jelisic.

Am Montag empfängt der FC Pipinsried um 14 Uhr mit dem FV Illertissen ein Team, das ihm überhaupt nicht liegt. In sechs Liga-Begegnungen gewann der FCP nicht eine Partie. Und genau jetzt haben die Schwaben nach der letzten 0:3- Auswärtspleite in Hankofen den Trainer Marco Conrad freigestellt. Sven Ackermann übernahm. Im Totopokal bezwang Illertissen in der abgelaufenen Woche den TSV 1860 München – was für ein Einstand für den neuen Coach. FCP-Keeper Felix Thiel wird bestimmt auch ein Auge auf den FVI haben, denn Thiel kam zu Saisonbeginn aus Illertissen zum FCP – als amtierender Bayerischer Pokalsieger. Es wird also am Englischen Wochenende spannend zu verfolgen sein, ob sich der FC Pipinsried weiter ins Mittelfeld absetzen kann, oder vollends in den Abstiegskampf trudelt.