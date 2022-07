Enttäuschender Auftakt - Pipinsried muss gegen die Würzburger Kickers punkten

Als einziger Spieler des FC Pipinsried traf Bernard Mwarome im Elfmeterschießen des Pokalspiels in Augsburg. © HAE

Der Saisonstart für den FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern lief alles andere als gut. Gegen die Würzburger Kickers sollen nun die ersten Punkte her.

Pipinsried - Nichts zu verlieren hat der Regionalligist FC Pipinsried in Würzburg. Am dritten Spieltag müssen die Ilmtaler beim Drittliga-Absteiger, den Würzburger Kickers, antreten. Favorit ist der Ex-Drittligist, aber vielleicht gerade deshalb könnte den Pipinsriedern ein Coup gelingen. Die Schlagzeilen vom vergangenen Wochenende versprechen nicht gerade ein Spektakel: Pipinsried zu harmlos, die Würzburger Kickers zu harmlos – es gab wenig positive Aspekte in den Spielen der heutigen Kontrahenten.

Der Anspruch der Kickers aus Unterfranken kann dies auf Dauer natürlich nicht sein. Nach dem Abstieg im Sommer ist die Mannschaft von Marco Wildersinn schlecht in die Regionalliga gestartet. Nach einem 1:1-Unentschieden zum Saisonauftakt gegen die SpVgg Hankofen-Hailing verloren die Würzburger „sang- und klanglos“ mit 0:2 beim 1. FC Nürnberg II. Bei den Kickers spielt mit Peter Kurzweg ein gebürtiger Dachauer, der sein Handwerk beim TSV 1860 München erlent hat.

Er spielte in der Vergangenheit bei Union Berlin, dem FC Ingolstadt und den Würzburger Kickers in der Zweiten Liga; zahlreiche Einsätze in der Dritten Liga kommen hinzu. Mit Daniel Hägele verfügt das Team vom Dollenberg über den erfahrensten Abwehrspieler der Regionalliga Bayern. Der Defensivroutinier stand in 330 Spielen für die Würzburger Kickers, die SG Sonnenhof Großaspach und den VfR Aalen auf dem Feld, in den Ligen zwei, drei und vier. Erfahrung pur beim Gastgeber, etwas, was dem FC Pipinsried momentan noch fehlt. Zu sehen war der Mangel an Erfahrung bei den bisherigen Auftritten des FC gegen Greuther Fürth II (0:1) und gegen den TSV Aubstadt (2:5).

Selbstvertrauen für die schwere Aufgabe in Würzburg wollten die Akteure aus dem Ilmtal im Pokalspiel unter der Woche bei Türkspor Augsburg tanken. Doch der Schuss ging nach hinten los. Nach einer dürftigen Leistung verloren die Gelb-Blauen im Elfmeterschießen, sie verabschiedeten sich damit einmal mehr frühzeitig aus dem Toto-Pokal-Wettbewerb. Wenn in einem Pokal-Match gegen einen Gegner aus einer niedrigeren Liga der Keeper der beste Spieler seiner Mannschaft ist, dann sagt das einiges über das Spiel und die Leistungen der Feldspieler aus.

FCP-Torwart Daniel Witetschek spielte im Pokal an Stelle des Stammkeepers Felix Thiel – und er machte seine Sache gut. Ohne den aufmerksamen Keeper wäre der FCP bereits nach 90 Minuten ausgeschieden. Im Elfmeterschießen hielt Witetschek einen Strafstoß, doch selbst das war zu wenig. Gleich drei Pipinsrieder Schützen – Marvin Jike, Pablo Pigl und Faton Dzemailji – versagten die Nerven. Nun will man in Würzburg entschlossener zur Sache gehen und mehr Lauffreude an den Tag legen. (hae)