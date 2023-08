Er siegt und siegt und siegt: Ex-Pipinsried Spielertrainer setzt Erfolgsserie mit St. Pauli fort

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Seit er da ist, läuft’s beim Kiezclub: Fabian Hürzeler beim Saisonauftaktspiel in Kaiserslautern. Foto: dpa © dpa

Was Fabian Hürzeler da bewerkstelligt hat, sorgte in Fußball-Deutschland für großes Aufsehen: Im Winter übernahm der ehemalige Spielertrainer des FC Pipinsried den Zweitligisten St. Pauli.

Pipinsried/Hamburg – Trainer Timo Schultz war wegen Erfolglosigkeit beurlaubt worden, die Vereinsführung schenkte Co-Trainer Hürzeler das Vertrauen. Welch ein Glücksgriff, wie sich herausstellte: Mit zehn (!) Siegen in Folge machte Hürzeler aus dem Abstiegskandidaten ein Top-Team der 2. Bundesliga.

Selbstverständlich blieb Hürzeler nach der Saison Kiez-Trainer – und machte in der Vorbereitung munter weiter mit den Erfolgen. Sieben Testspiele absolvierte der FC St. Pauli – und gewann sie alle. Als da wären: 3:0 gegen den schottischen Zweitligisten Dunfermline, 6:0 gegen den Regionalligisten Oldenburg, 4:1 gegen den dänischen Erstligisten Randers, 7:1 gegen den österreichischen Erstligisten Lustenau, 4:1 gegen Sabah FK (1. Liga Aserbaidschan), 2:0 gegen den Drittligisten Bielefeld und 3:0 gegen Hapoel Tel Aviv aus der ersten israelischen Liga.

St. Pauli gewinnt schweres Auswärtsspiel am „Betze“ zum Saisonauftakt

Damit nicht genug: Zum Einstieg in die neue Saison gewann St. Pauli auf dem berüchtigten Kaiserslauterner Betzenberg 2:1. Der „Betze“ brannte wie in besten Zeiten, aber der Gast aus Hamburg hielt dagegen. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung, diese Widerstände anzunehmen und zu bestehen“, sagte Hürzeler der Hamburger Morgenpost. Schon jetzt wird der FC St. Pauli zu den Aufstiegsfavoriten gezählt – nach nur einem Spieltag.

Auch Hansa Rostock ist mit einem Sieg in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Gegen den 1. FC Nürnberg gab es im eigenen Stadion ein 2:0. Dennis Dressel, Mittelfeldspieler aus Weichs, stand in der Startelf und hätte in der 64. Minute ums Haar das 3:0 gemacht, Nürnbergs Torwart Mathenia parierte.

Start in Liga drei: Thomas Rausch darf sich Hoffnungen auf Einsatzzeiten beim FC Ingolstadt machen

An diesem Wochenende geht es auch in der Dritten Liga wieder los. Der FC Ingolstadt startet in Aue. Thomas Rausch aus Kollbach kann sich Hoffnungen auf einen Einsatz machen. Bei den Testspielen zuletzt gegen Unterhaching und Mönchengladbach (jeweils 1:2) war der Mittelfeldspieler dabei.

Tim Civeja hat den FCI nach einem Jahr wieder verlassen, der Dachauer steht jetzt beim Ligakonkurrenten Saarbrücken unter Vertrag. Auch für ihn gilt: Einsatz sehr wahrscheinlich. Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl beorderte Civeja sowohl beim 1:2 gegen den Bundesligisten Mönchengladbach als auch beim letzten Test gegen den luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petange (2:1) ins Mittelfeld. Saarbrückens erster Gegner ist Dortmund II.

Löwe Tim Rieder fällt mit schwerer Knieverletzung weiterhin aus

Der TSV 1860 München steigt mit dem Heimspiel gegen Mannheim in die neue Saison ein. Tim Rieder aus Dachau fällt wegen seiner schweren Knieverletzung weiterhin aus.

Wie es für Rieders früheren Teamkollegen Quirin Moll weitergeht, ist noch offen. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Dachau ist aktuell vereinslos. Es gebe jedoch mehrere Anfragen von Vereinen, hieß es.

Thomas Keller mit dem 1. FC Heidenheim im deutschen Fußball-Oberhaus

In der Saison 2023/24 gibt es einen Erstliga-Spieler aus dem Landkreis Dachau: Thomas Keller ist mit dem 1. FC Heidenheim ins Fußball-Oberhaus aufgestiegen. Erster Gegner ist am 19. August Wolfsburg.

In der vergangenen Zweitliga-Saison kam Keller wenig zum Einsatz. Aber das könnte sich ändern, denn in den Testspielen war der Schwabhausener regelmäßig dabei. So auch beim letzten Test gegen den von Matthias Jaissle trainierten saudi-arabischen Erstligisten Al-Ahli, mit einem gewissen Roberto Firmino in der Startelf. Beim Stande von 6:2 für Heidenheim wurde das Spiel wegen Regens abgebrochen. (Thomas Leichsenring)