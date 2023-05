Jetzendorf beendet die Ergebniskrise

Teilen

Auf ihn kann sich der TSV Jetzendorf verlassen: Dominic Reisner traf auch gegen Kempten. © HAB

Der Landesligist TSV Jetzendorf hat den FC Kempten 3:0 geschlagen und rückt dem Saisonziel Klassenerhalt damit ein gutes Stück näher.

Jetzendorf – Der TSV Jetzendorf hat seine Ergebniskrise eindrucksvoll beendet: Am Sonntag gab es einen 3:0-Heimerfolg gegen den FC Kempten, der in der Vergangenheit nicht zu den Lieblingsgegnern gehörte. Eine Serie von fünf Spielen ohne Punktgewinn ging damit zu Ende. Der Klassenerhalt ist ein großes Stück näher gerückt.

Es war nicht die Zeit, um zu glänzen. Die erste Halbzeit fiel dann auch in die Kategorie „Kein gutes Landesligaspiel“. Die Jetzendorfer hatten nach fünf Minuten die erste Möglichkeit, doch Spielertrainer Alexander Schäffler traf den zweiten Ball nach einem Freistoß nicht richtig (5.). Danach war Abtasten angesagt. Wenn die Teams längere Ballbesitzphasen hatten, dann in ihren Abwehrreihen.

„Uns ist es nicht gelungen, Kempten unter Druck zu setzen, allerdings haben wir auch keine Chancen zugelassen“, so Schäffler. Da es auf der anderen Seite ähnlich war, blieb es eine höhepunktarme erste Hälfte. Eine der wenigen Ausnahmen war Maximilian Kreitmairs Abschluss, den Kemptens Torhüter Yannick Rakiecki an den Pfosten lenkte (25.).

Ohne Treffer ging es in die Halbzeit. „Wir haben uns noch einmal vorgenommen, nicht hektisch zu werden, sondern ruhig zu bleiben“, berichtete Schäffler. Mit dem Resultat der Ansprache konnte der Spielertrainer zufrieden sein: Die ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten seiner Mannschaft. „Wir waren griffig und haben die zweiten Bälle gewonnen“, so Schäffler. Die Jetzendorfer arbeiteten am Führungstor und waren in der 57. Minute nach einer Ecke erfolgreich: Stefan Nefzger köpfte den Ball aus zehn Metern perfekt neben den langen Pfosten (57.). Danach überließen die Jetzendorfer dem Gegner das Feld, hatten allerdings immer wieder Chancen auf Konter. Diese spielten sie allerdings nicht gut aus. Da Kempten die starke TSV-Defensive nicht knacken konnte und Dominic Reisner die große Chance auf das 2:0 liegenließ, ging es mit dem knappen Vorsprung in die Schlussphase.

Da machte es Reisner besser. Er traf nach einem zu kurzen Rückpass zum 2:0 (82.). „Das Tor war extrem befreiend, weil wir nicht wussten, ob wir uns auf die Verteidigung konzentrieren oder auf den zweiten Treffer gehen sollen“, so Schäffler. In der 90. Minute legte Reisner das 3:0 nach. Schäffler war hochzufrieden: „Wir sind glücklich, dass wir die Kurve bekommen haben. Spieler, die in den vergangenen Wochen nicht gut performt haben, waren heute auf den Punkt da.“

Am kommenden Wochenende können die Grün-Weißen beim Tabellenvorletzten Hollenbach den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.