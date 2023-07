„Wir sind keine Spitzenmannschaft“ - Kammerberg unterliegt Eichstätter Reserve

Teilen

SpVgg Kammerberg unterliegt Eichstätter Reserve. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Die SpVgg Kammerberg hat ihren Saisonauftakt beim VfB Eichstätt mit 0:2 verloren. Die Ausfälle wichtiger Spieler in der Zentrale führten zu Unordnung.

Kammerberg – SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston musste unter anderem Mittelfeldabräumer Robert Villand und Kapitän Maxi Schaar ersetzen. Die Ausfälle zogen einen Rattenschwanz an Umstellungen nach sich: Spielertrainer Koston rückte vom Flügel auf eine der Achterpositionen. An seiner Seite agierte der als Mittelstürmer aus Palzing geholte Ivan Rakonic. Thomas Eichenseer rückte nach hinten auf die Sechs. „Das Zentrum ist eigentlich unser Prunkstück, aber heute hat es vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gepasst“, zog Koston Bilanz.

Die erste Chance hatten dennoch die Gäste, doch Rakonic verfehlte das Tor nach feinem Chip von Florian Machl knapp (15.). Sonst passierte wenig vor den Toren. Obwohl Eichstätt nach den Ballverlusten der Kammerberger Zentrale immer wieder schnell umschaltete, hatte Fängewisch wenig zu tun. Vielleicht wollte der Keeper in der 24. Minute deswegen etwas Action: Jedenfalls sprintete er nach einem gegnerischen Steilpass auf den Flügel, Samuel Schmid war aber schneller und traf sehenswert ins verwaiste Tor. Für Koston kein Beinbruch: „Stefan wird uns in dieser Saison sicherlich wieder viele Punkte retten, in dieser Situation hat er aber die falsche Entscheidung getroffen.“

Umstellung tut Spiel der SpVgg Kammerberg gut

Kammerberg blieb bis zur Halbzeit ohne Aktion. Dann stellte der Coach auf zwei Stürmer um. Das tat dem Spiel der Gäste gut, doch zwingend wurden sie nicht. Daran änderte auch die Einwechslung von Fitim Raqi nichts. Der langjährige Kapitän des Landesliga-Topteams Eintracht Karlsfeld hatte nach seinem dreiwöchigen Urlaub nur eine Einheit in den Knochen.

Bis in die Nachspielzeit durfte die SpVgg dennoch von einem Punkt träumen. Dann legte Schmid den zweiten Treffer nach und sorgte damit nicht nur für die Entscheidung, sondern auch für Ernüchterung bei den Gästen. „Wenn wir komplett sind und jeder mit vollem Einsatz spielt, sind wir immer gut für einen Lauf. Heute hat man aber deutlich gesehen, warum wir trotz Platz vier in der vergangenen Saison keine Spitzenmannschaft sind“, sagt Koston. stm