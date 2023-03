Es darf geträumt werden in Karlsfeld

Es läuft bei Abdul Bangura (links), Dominik Schäffer und dem TSV Eintracht Karlsfeld. In Pullach soll’s so weitergehen. © hab

Der Traum von der Bayernliga lebt: Die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld wollen mit einem Sieg in Pullach dem Aufstiegsrennen erhalten bleiben.

Karlsfeld – Der TSV Eintracht Karlsfeld mischt mit im Rennen um den Aufstieg in die Bayernliga. Am heutigen Samstag um 14 Uhr ist der Tabellendritte der Landesliga Südost beim SV Pullach zu Gast. Dort geht nur in zweiter Linie um eine Revanche für die 0:1-Niederlage im Hinspiel. Viel wichtiger sind Punkte, um die Ausgangslage in der extrem ausgeglichenen Landesliga Südost zu wahren.

Zehn Spieltage vor dem Saisonende trennen den SB Chiemgau Traunstein auf dem Aufstiegsrelegationsplatz vom Tabellenvorletzten SE Freising nur elf Punkte. Die Eintracht ist Dritter, punktgleich mit Traunstein, und reist mit einem Sechs-Punkte-Polster auf den SV Pullach nun zum direkten Duell.

Im Hinspiel fanden die Karlsfelder einfach keine Lösung gegen die geordnete Defensive des SVP. Auch Flanken brachten keinen Erfolg. Doch auch dem Gegner fehlten die Ideen, nur ein 65-Meter-Kunstschuss von Andrej Ogorodnik bescherte dem Bayernliga-Absteiger drei Punkte.

Ogorodnik ist eigentlich für die Defensive zuständig. Die meisten Tore für Pullach erzielte in dieser Saison Nam Max Nguyen. Der Stürmer knipste zehnmal – und damit doppelt so häufig wie Dominik Bacher, Maximilian Stapf und Facundo Scurti, die in der internen Liste folgen.

Nguyen spielte in der vergangenen Saison für den Bayernligisten VfR Garching und dort zusammen mit Karlsfelds Toptorjäger Kubilay Celik. Der Eintracht-Dribbler ist seit dem Ende der Winterpause in Topform und knipste in vier Spielen viermal. Beim 3:2-Sieg gegen Landshut nannte ihn Trainer Jay Alkan unseren „Man of the Match“. Zum 4:1 vor einer Woche gegen Wasserburg steuerte Celik neben zwei Treffern eine Vorlage bei. Auch in Pullach ruhen die Hoffnungen der Eintracht auf dem starken Offensivmann.

Während Celik gesetzt ist, hat der Karlsfelder Trainer Jay Alkan auf anderen Positionen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. „Wir haben keine Verletzten, der Kader ist voll“, so Alkan, wobei der gesperrte Osman Akbulut sowie die schwerer Verletzten Innenverteidiger Kilian Cuni und Lukas Paunert ausfallen werden.

Die Eintracht kann in Pullach den dritten Sieg im fünften Spiel nach der Winterpause einfahren. Pullach ist allerdings ebenfalls in starker Verfassung und holte zehn von zwölf möglichen Punkten, darunter ein 6:2-Erfolg gegen Traunstein. Alkan: „Beide Teams sind richtig gut drauf, Kleinigkeiten werden den Unterschied ausmachen.“