Das Spiel der Spiele für Dachau 1865

Wir wollen oben bleiben: Orhan Akkurt, der bislang so erfolgreiche neue Trainer beim TSV Dachau 1865, fährt mit einem Team zum Schlüsselspiel nach Nördlingen. © Robert Ohl

Es ist das Spiel der Spiele für zwei abstiegsbedrohte Mannschaften: Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 reist zum Tabellennachbarn Nördlingen.

Dachau – Es ist zweifelsohne das wichtigste Spiel der Rückrunde für den Fußball-Bayernligisten TSV 1865 Dachau: Am heutigen Samstag um 17 Uhr treten die Dachauer beim Tabellennachbarn TSV Nördlingen an.

Aus zwei Gründen hat diese Partie für die Dachauer so enorme Bedeutung. Erstens könnte sich der TSV 1865 mit einem Sieg an Nördlingen vorbeischieben und den Platz 13 in der Tabelle einnehmen, was bedeuten würde, dass er erstmals seit Langem nicht mehr auf einem Relegationsplatz steht. Und zweitens geht es um den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit am Saisonende herangezogen wird. Weil die Dachauer das Hinspiel 4:1 gewonnen haben, wären auch ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage womöglich hilfreich.

Die Dachauer gehen mit mächtig Rückenwind ins heutige Spiel. Sie sind seit drei Spieltagen ungeschlagen, gewannen gegen Landsberg und Kottern und holten gegen Schwaben Augsburg ein Unentschieden. Auch im Halbfinale des Sparkassencup-Wettbewerbs gab es im Stadtderby gegen den Landesligisten ASV Dachau einen Sieg, wenngleich erst nach Elfmeterschießen.

Mit dem Wechsel zu Trainer Orhan Akkurt begannen an der Jahnstraße die Wochen des Erfolgs. Die Saisonziele, den Klassenerhalt ohne Relegation zu realisieren und in den noch ausstehenden sechs Spielen die 40-Punkte-Marke zu knacken, sind erreichbar.

„Wir fahren nach Nördlingen, um zu gewinnen, das ist der Schritt, denn wir unbedingt gehen wollen, um den Relegationsplatz zu verlassen“, betont Akkurt. „Das Selbstvertrauen ist da, wir haben einen guten Lauf, den wir fortsetzen wollen.“

Akkurt versicherte, dass seine Mannschaft nahezu in Bestbesetzung antreten werde. Im Sparkassenpokalspiel ließ er sieben Stammspieler pausieren. Es fehlen nur der Langzeitverletzte Sebastiano Nappo und Martin Schön, der nach überstandener Krankheit noch nicht fit ist.