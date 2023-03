„Spricht alles gegen uns“ – Es ist eine Minute vor zwölf beim FC Pipinsried

Der Sturz in die Bayernliga droht. Regionalligist FC Pipinsried muss gegen die DjK Vilzing unbedingt gewinnen, um wenigstens ein wenige Hoffnung zu haben.

Pipinsried – Die Uhr steht auf einer Minute vor zwölf bei den Regionalliga-Fußballern des FC Pipinsried. Am heutigen Samstag treffen sie um 16 Uhr in der heimischen Hazrolli-Arena auf die DJK Vilzing, Wollen die Pipinsrieder zumindest noch den letzten Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt haben, dann muss ein Sieg gegen das Team aus dem Chamer Stadtteil her.

Die nackten Fakten sprechen alle gegen den FC Pipinsried. Die schlechteste Offensive der Liga, sechs Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz, der letzte Sieg datiert von 22. Oktober 2022 (2:1 in Burghausen). Seit neun Spielen ist der FCP also sieglos. Bei diesen Zahlen fällt es schwer, noch an den Klassenerhalt zu glauben. „Klar spricht alles gegen uns, aber wir werden niemals aufgeben“, sagte Co-Trainer Enver Maltas nach der bitteren 1:4- Pleite bei Türkgücü München.

Die Pipinsrieder ließen vor einer Woche alles vermissen, was den Fußball ausmacht: vor allem Wille und Laufbereitschaft. Und der FCP hatte noch Glück, dass Türkgücü augenscheinlich Mitleid bekam, ansonsten hätte das Match zu einem turmhohen Ergebnis führen können.

Mit der DJK Vilzing erwarten die Pipinsrieder ein Team, dass sich als Aufsteiger prächtig in der Liga schlägt. Derzeit rangiert die DJK auf Platz zehn, sie hat vier Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Und dass die Vilzinger kicken können, bewiesen sie jüngst bei ihrem Coup gegen den Tabellenzweiten Würzburger Kickers. Nach einem 0:2- Rückstand siegte die Mannschaft von DJK-Coach Josef Eibl noch mit 3:2. Auch der 1:0- Sieg bei den starken Aubstädtern eine Woche zuvor ließ aufhorchen.

„Die Vilzinger kommen schnell ins letzte Drittel und haben dort gute Lösungen“, weiß der Pipinsrieder Trainer Herbert Paul. Im Angriff hat der Gegner von heute mit Andreas Jünger und Thomas Stowasser zwei extrem torgefährliche Stürmer in seinen Reihen. Die beiden haben zusammen schon 17 Treffer erzielt, der FC Pipinsried insgesamt nur 27 Tore.

Wie harmlos die Pipinsrieder derzeit sind, zeigte das Match bei Türkgücü. Drei Chancen über die gesamte Spielzeit standen zu Buche. Halit Yilmaz traf den Pfosten, er versuchte sich zudem mit einem Schuss von der Mittellinie über den aufgerückten Keeper hinweg. Beim dritten Versuch traf Marin Pudic. Mehr als ein Ehrentreffer war es in der Tat nicht, denn die Pipinsrieder präsentierten sich wie in bereits feststehender Absteiger, der nur noch das Saisonende herbeisehnt.

Und genau deshalb nimmt FCP-Coach Herbert Paul seine Mannschaft in die Pflicht: „Für uns gilt es jetzt, ein anderes Gesicht zu zeigen. Wir müssen als Mannschaft unsere und auch jeder Einzelne seine Regionalligatauglichkeit unter Beweis stellen.“

Was sich bereits am vergangenen Samstag angedeutet hatte, wurde bittere Wahrheit: Innenverteidiger Fabian Willibald hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Gegen Türkgücü spielt er eine Halbzeit mit Schmerztabletten, allerdings war dann zur Halbzeit Feierabend für den talentierten Verteidiger. Wie lange Willibald ausfällt, ist offen. Die Pipinsrieder müssen zudem weiter auf die Langzeitverletzten Simon Rauscheder (Wadenbeinbruch) und Daniel Jelisic (Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk) verzichten. Fehlen werden auch Sebastian Keßler (muskuläre Probleme) und Claudio Milican (krank). Mit dabei sind wieder Faton Dzemailji und Benedikt Lobenhofer, die ihre Sperren abgesessen haben. Auch Mittelstürmer Marvin Jike hat endlich die Folgen seiner Malaria-Impfung überstanden und steht dem Team wieder zur Verfügung.