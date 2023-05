„Perfekter Tag“ in Jetzendorf

Der Knipser hat geknipst: Dominic Reisner erzielte das frühe 1:0. © HAB

4:3 gegen Ehekirchen: Der TSV Jetzendorf hat das letzte Heimspiel mit Spielertrainer Alexander Schäffler gewonnen, es war ein perfektes Abschiedsgeschenk.

Jetzendorf – Was für ein Spiel für den TSV Jetzendorf und seinen Spielertrainer Alexander Schäffler, der nach dieser Saison seine Karriere beendet: Weil Stefan Nefzger in einer atemberaubenden Partie gegen den Tabellenzweiten FC Ehekirchen mit dem Abschluss das 4:3 erzielt hat, konnte die große Abschiedsparty so richtig Fahrt aufnehmen. „Wahnsinn, dass wir noch gewonnen haben, bei perfektem Wetter gegen einen guten Gegner – es war der perfekte Tag“, schwärmte Schäffler. Er selbst sorgte dafür, dass das Drehbuch, „das man nicht besser hätte schreiben können“, nicht kitschig wurde.

Die Jetzendorfer sind zwar am kommenden Wochenende noch einmal in der Landesliga Südwest im Einsatz, doch Schäffler bedeutete die letzte Partie im eigenen Stadion enorm viel. „Ich habe meine ganze Karriere in Jetzendorf verbracht und mich in dieser Kabine bestimmt über 200-mal umgezogen“, hatte Schäffler vor der Partie gesagt. Der erst 34-Jährige stieg mit dem TSV zweimal in die Landesliga auf und schaffte in dieser Saison vorzeitig den erstmaligen Klassenerhalt. Er konnte die 90 Minuten in vollen Zügen genießen. „Es war bereits vor der Partie sehr emotional in der Kabine“, so Schäffler, denn neben ihm war es auch für seinen Co-Trainer Daniel Stampfl das letzte Heimspiel für den TSV. Und in dieses Spiel starteten die Jetzendorfer konzentriert.

Torjäger Dominic Reisner staubte in der 3. Minute zur Führung ab, nachdem Schäffler den Ball an die Latte geköpft hatte. Es sollte nicht der letzte Alutreffer des TSV-Spielertrainers an diesem Tag bleiben. Die Tore erzielten andere. In der 26. Minute legte Nefzger den zweiten Treffer nach, ehe die Gäste aus Ehekirchen zeigten, weshalb sie die Saison als Tabellenzweiter beenden und damit in der Relegation um den Aufstieg in die Bayernliga spielen werden.

Michael Belousow verkürzte vor der Halbzeit (29.), und nach dem Seitenwechsel zirkelte Eugen Belousow den Ball aus 20 Metern traumhaft zum 2:2 in die Maschen (55.). Ehekirchen hatte phasenweise mehr Ballbesitz, Jetzendorf die besseren Chancen. So traf Schäffler zwischen den beiden Treffern der Gäste aus 16 Metern die Latte, ehe er nach einer Ecke mit seinem dritten Alutreffer des Tages die erneute Führung verpasste. Reisner zielte einen Tick genauer und belohnte die Heimelf mit der erneuten Führung (65.). Wenig später wechselte sich Schäffler aus.

Als Nicolas Ledl mit dem nächsten 20-Meter-Traumtor (90. + 1) der Gäste den Ausgleich erzielte, sah es so aus, als müsste Schäffler seinen Stangentreffer nachtrauern. Doch Nefzger setzte in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem 4:3 den Schlusspunkt hinter eine starke Vorstellung der Jetzendorfer.

„Klar, ein Treffer wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Aber wir haben auch so gewonnen. Der Sieg heute bedeutet mir sehr viel“, so Schäffler nach dem Schlusspfiff.