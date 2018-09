Manfred Bender soll Pipinsried aus dem Tabellenkeller führen

Co-Trainer Krammel nicht mehr im Amt

von Bruno Haelke schließen

Diese Personalie war am vergangenen Wochenende das Gesprächsthema Nummer eins auf den Fußballplätzen in und um Dachau: Manfred Bender ist neuer Trainer beim Fußball-Regionalligisten FC Pipinsried.

Der 52-jährige ehemalige Profi des TSV 1860 München, des FC Bayern München und des Karlsruher SC wurde von den Pipinsrieder Verantwortlichen als gleichberechtigter Übungsleiter neben Spielertrainer Fabian Hürzeler installiert. Wenige Stunden nach dem 3:3-Unentschieden im Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg hat der Regionalligist aus dem Dachauer Hinterland die Personalentscheidung per Pressemitteilung bekanntgegeben.

„Wir haben in den letzten Tagen und Wochen unsere sportliche Situation intensiv analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir Optimierungen vornehmen müssen“, so Roman Plesche, Manager der Pipinsrieder. „Um aus dem Tabellenkeller zu kommen, wird es enorm wichtig sein, dass sich Fabian Hürzeler während der 90 Minuten voll und ganz auf seine Rolle als Denker und Lenker im Mittelfeld konzentrieren kann, da er als Spieler extrem wichtig für die Mannschaft ist“, begründet der FCP-Macher die Entscheidung.

Hürzeler ist zudem in den Trainerstab der U 20-Nationalmannschaft des DFB berufen worden, er wird damit seiner Mannschaft hin und wieder für ein paar Tage fehlen.

Manfred Bender hat die Verantwortlichen in den Gesprächen überzeugt, in Pipinsried ist man nun guter Hoffnung, mit der neuen Trainerkonstellation den Tabellenkeller so schnell wie möglich verlassen zu können.

Manfred „Manni“ Bender hat sich beim Spiel des FCP gegen Aschaffenburg ein Bild von seiner neuen Mannschaft gemacht. Der deutsche Meister von 1989 und 1990 arbeitete zuletzt als sportlicher Leiter des „Deutschen Fußball Internats“ in Bad Aibling. Von Dezember 2010 bis Juli 2011 war er als Co-Trainer bei der nigerianischen U 20-Nationalmannschaft tätig – er wurde mit dem Team Afrikameister. Den österreichischen Klub SK Austria Klagenfurt führte er von 2014 bis 2016 mit Erfolg in die Zweite Liga.

Bender war in seiner aktiven Zeit in Deutschland ein Begriff. Er erzielte in 229 Bundesligaspielen 42 Tore. Gefürchtet waren vor allem seine scharf vors Tor gezogenen Flanken und Standards. Der bisherige Co-Trainer, Marco Krammel, wird nicht weiter als Assistenztrainer arbeiten.