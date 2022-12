Ex-Pipinsried-Coach Hürzeler übernimmt St. Pauli – als Cheftrainer in den Abstiegskampf

Von: Sebastian Isbaner

Fabian Hürzeler (re.) übernimmt den FC St. Pauli rund um Johannes Eggestein (l.) zur Rückrunde © IMAGO/Oliver Ruhnke

Vom Dachauer Hinterland an die Seitenlinie in Hamburg: Fabian Hürzeler übernimmt den Cheftrainer-Posten beim FC St. Pauli.

Pipinsried – Beim FC St. Pauli gab es zum Hinrundenabschluss einen Knall. Cheftrainer Timo Schultz und Co-Trainer Loic Fave werden zukünftig nicht mehr auf der Bank der Hanseaten Platz nehmen. Co-Trainer Fabian Hürzeler wird vorerst als Interimscoach ab der Rückrunde übernehmen.

FC St. Pauli: Ex-Pipinsried-Trainer Fabian Hürzeler wird vorerst neuer Trainer beim Zweitligisten

Hürzeler trainierte von 2016 bis 2020 den FC Pipinsried und führte die Mannschaft aus dem Dachauer Hinterland als Spielertrainer zweimal aus der Bayernliga in die Regionalliga. Zur Saison 2020/21 wechselte er schließlich als Co-Trainer zum Traditionsverein FC St. Pauli in die Hansestadt Hamburg.

Nun bekommt er seine Chance, Erfahrung als Cheftrainer in Deutschlands zweithöchster Spielklasse zu sammeln. Der FC St. Pauli steckt momentan tief in der Krise. Nur einen Punkt haben die Kiez-Kicker Abstand auf den Tabellenletzten aus Sandhausen. Ein Umbruch musste her, um den Verein vor dem Abstieg zu bewahren. Angefangen beim Trainerposten.

Wende beim Kiez-Klub – Sportchef Bornemann will St. Pauli unbedingt vor Abstieg bewahren

„Wir haben die vergangenen Monate intensiv analysiert sowie diskutiert und sehen uns leider gezwungen, nun zu handeln“, wird Paulis Sportchef Andreas Bornemann im kicker zitiert. „Wir müssen das Gesamtwohl des FC St. Pauli immer im Blick haben – und unsere sportliche Bilanz im Kalenderjahr 2022 ist die eines Absteigers. Das muss sich umgehend und nachhaltig ändern, damit wir alle Maßnahmen ergreifen, um die Klasse zu halten“, fügt Bornemann hinzu.

Für Hürzeler geht seine Amtszeit als Cheftrainer in der 2. Bundesliga am 29. Januar los. Dort ist der FC St. Pauli auswärts beim Club aus Nürnberg zu Gast. Mit einem Sieg könnten die Hanseaten am 1. FCN vorbeiziehen, die mit 19 Zählern derzeit auf dem elften Tabellenplatz überwintern. (Sebastian Isbaner)