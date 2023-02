Ex-Pipinsried-Coach Hürzeler macht’s wie Kiez-Legende Stanislawski

Von: Thomas Leichsenring

Fabian Hürzeler ist neuer Cheftrainer des 1. FC St. Pauli. © Daniel Karmann

In der Winterpause hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli den 29 Jahre jungen Fabian Hürzeler zum Cheftrainer befördert – als Nachfolger des beurlaubten Timo Schultz.

Dachau – Welch eine Chance für Hürzeler, der von 2016 bis 2020 Spielertrainer beim FC Pipinsried war. Und er nutzt sie, zumindest bislang. Drei Siege holten die Kiezkicker, blieben beim 1:0-Sieg in Nürnberg (siehe Foto), beim 2:0 gegen Hannover und beim 1:0 gegen Kaiserslautern jeweils ohne Gegentor.

Die „Bild“ vergleicht den aktuell jüngsten Trainer einer Profimannschaft in Deutschland schon mit der Club-Legende Holger Stanislawski, der in der Saison 2009/2010 als Trainer ebenfalls mit drei Zu-Null-Siegen in die Rückrunde startet. In Magdeburg kann Hürzeler seiner Top-Serie am morgigen Samstag noch ein Kapitel hinzufügen.

Die „Bild“ bezeichnet den ehemaligen FCP-Spielertrainer als „Heißmacher“, was auch Linksverteidiger Leart Paqarada bestätigt: „Fabian gibt dir von Spiel zu Spiel Selbstvertrauen, man merkt, dass seine Arbeit Früchte trägt.“ (tol)