Sparkassen-Pokal Dachau: Favoritensiege und ziemlich viele Elfer

Von: Thomas Leichsenring

Der TSV 1865 Dachau zieht souverän in die nächste Runde ein. © IMAGO/Sven Leifer

Favoritensiege in der zweiten Runde des Sparkassencup-Cups, der TSV Dachau 1865 und der ASV Dachau gewannen am Dienstagabend souverän. Und in Odelzhausen gab’s ziemlich viele Elfer.

SV Sulzemoos – TSV Dachau 1865 0:5 (0:2)

Klare Sache für den Favoriten aus Dachau: Bayernliga-Torjäger Sebastian Nappo traf schon nach acht Minuten, mit Mario Maric war in der 21. Minute ein weiterer Stammspieler der 65-Ersten erfolgreich. Zwei weitere Tore für Dachau 1865 erzielte Kevin Bromm nach der Pause, hinzu kam ein Eigentor durch Johannes Oberacher (66.).

TSV Bergkirchen – ASV Dachau 0:4 (0:2)

Christoph Krüger war Mann des Abends, er erzielte drei der vier ASV-Tore. Yazid Ouro--Akpo Adjai hatte die Gäste in der 12. Minute in Führung gebracht. Lorenz legte in der 43., 70. und 81. Minute nach.

SpV Röhrmoos – SV Haimhausen 1:0 (0:0)

Ein Elfmetertor reichte den Röhrmoosern zum Sieg im Duell der Kreisklassisten und damit zum Einzug in die nächste Runde. Matthias Lorenz traf in der 65. Spielminute.

SV Odelzhausen – SV Günding 5:6 (2:2/n.E.)

Dominik Richter wurde unvermittelt zum Mann des Abends. Der Ersatzkeeper des SV Günding musste ins Tor, weil Alex Kilmarx in der 68. Minute Gelb-Rot gesehen hatte. Wenig später beim Elfmeterschießen parierte Richter zwei Mal. Stefan Liebl hatte den Kreisligisten per Elfmeter in Führung gebracht, Julian Bösinger glich mit einer sehenswerten Direktabnahme aus 50 Metern aus und besorgte in eben jener 68. Minute per Elfer die Führung. Günding glich in Unterzahl in der Schlussminute noch einmal aus und kam dann weiter.

VfL Egenburg – SpVgg Erdweg 2:4 (0:0/0:0/n.E.)

Der zum Saisonstart so erfolgreiche VfL Egenburg hielt gegen den Kreisligisten Erdweg mit, musste sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Für Egenburg verwandelten Tobias Bogenhauser und Philipp Rupp, für Erdweg waren Martin Reindl, Manuel Rumler, Anton Burghart und Thomas Kreppold erfolgreich.

SC Vierkirchen – SV Niederroth 2:4 (2:2)

A-Klassist Vierkirchen musste sich dem Kreisligisten erst nach spannenden 90. Minuten geschlagen geben. Lukas Obert schoss zwar eine 2:0-Führung für die Gäste heraus (9. und 31. Minute), Vierkirchen gelang mit einem Doppelschlag jedoch noch vor der Pause der Ausgleich. Erst traf Josef Isl in der 35. Minute, vier Minuten später legte Daniel Wagner nach. Lukas Schmitt brachte Niederroth in der 77. Minute erneut in Führung, Maximilian Linder besorgte die Entscheidung (90.).

Nachholspiel der ersten Pokalrunde:

SV Türk Dachau – SC Inhauser Moos 1:3 (1:0)

Emir Ergin sorgte kurz vor dem Pausenpfiff für eine Halbzeitführung der Gastgeber. Es dauerte, ehe der Kreisligist Inhauser Moos eine Torchance nutzen konnte: In der 63. Minute traf Thomas Ackermann, er legte in der 75. Minute auch den Führungstreffer nach. Das entscheidende 3:1 für Inhauser Moos erzielte Luan Redzepi in der 80. Minute.

Das Zweitrundenspiel TSV Arnbach gegen SV Weichs findet am heutigen Donnerstag um 18.15 Uhr statt. Die dritte Runde wird am Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. September, ausgespielt. Es treffen aufeinander: SV Günding gegen Dachau 1865; Sieger aus SC Inhauser Moos – Eintracht Karlsfeld gegen SpVgg Erdweg; SpVgg Röhrmoos gegen ASV Dachau; SV Niederroth gegen Sieger aus TSV Arnbach – SV Weichs. (Thomas Leichsenring)