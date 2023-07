Nächster Transfercoup! Ex-FC-Bayern-Profi verstärkt FC Pipinsried

Von: Korbinian Kothny

Fabian Benko (hier noch im Dress des FC Bayern) verstärkt den FC Pipinsried. © Sven Leifer

Der FC Pipinsried verpflichtet Fabian Benko. Der gebürtige Münchner wurde beim FC Bayern ausgebildet und stand sogar zwei Spielzeiten im Profikader des Rekordmeisters.

München – Der FC Pipinsried findet nach dem Komplettumbruch im Sommer immer besser in die Spur. Am vergangenen Wochenende gelang dem Regionalliga-Absteiger mit dem 1:1 im Testspiel gegen Türkgücü München ein erster Achtungserfolg.

Der neue Pipinsrieder Coach Martin Weng frohlockte nach dem Testspiel: „Die Mannschaft wächst immer besser zusammen“. Zu dieser stößt jetzt noch ein echter Hochkaräter dazu. Wie der Dorfklub per Pressemitteilung bekannt gab, sicherte sich der Bayernligist die Dienste von Fabian Benko für die kommende Saison.

Fabian Benko: Über den FC Bayern in die österreichische Bundesliga

Für den 25-Jährigen ist es eine Rückkehr in die Heimat. Der Offensivspieler ist gebürtiger Münchner und verbrachte den Großteil seiner Jugend beim FC Bayern München. Zwischen 2016 und 2018 war Benko zwei Spielzeiten Teil des Profikaders beim Rekordmeister, zu einem Einsatz reichte es allerdings nicht.

Für die Amateure lief der Linksfuß allerdings insgesamt 84-mal in der Regionalliga Bayern auf. Nach seiner Zeit beim FCB schloss sich Benko dem österreichischen Bundesligisten LASK Linz an und spielte dort, sowohl in der Bundesliga, als auch in der 2. Liga beim FC Juniors OÖ.

Fabian Benko: Rückkehr in die Heimat

Nach seiner Zeit in Österreich landete der 25-Jährige über Ulm im vergangenen Sommer beim Dorfklub SG Sonnenhof Großaspach. In der Oberliga Baden-Württemberg überzeugte Benko mit 14 Scorerpunkten in 34 Partien. „Fabian war unsere absolute Wunschlösung in der Offensive, wir standen mit ihm schon länger in Gesprächen und konnten ihn letztendlich für uns gewinnen. Fabian besitzt neben seiner Technik eine enorme Spielintelligenz und ist offensiv flexibel einsetzbar“, freut sich der sportliche Leiter, Enver Maltas, über seinen Neuzugang.

Benko, der bereits für die U17 des DFB und die U20 Kroatiens auflief, blickt ebenso positiv auf seinen Wechsel: „Ich freue mich über den Wechsel zu Pipinsried und nach ein paar Jahren wieder zu Hause in München zu sein. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainerteam waren für mich ausschlaggebend, zudem kenne ich bereits einige der Jungs aus meiner früheren Zeit.“