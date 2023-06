Mit Spielertrainer und Transfercoup Sinani: FC Fürstenried will Bezirksliga-Aufstieg

Von: Vinzent Fischer, Noah Hölch

Teilen

Vendim Sinani wird Spielertrainer beim FC Fürstenried. © IMAGO/Sven Leifer

Fürstenried verpasste in der abgelaufenen Saison als Kreisliga-Neuling den Durchmarsch. Nun soll der Bezirksliga-Aufstieg im zweiten Jahr gelingen.

Fürstenried – Oft wird Aufsteigern das „verflixte zweite Jahr“ zum Verhängnis. In der ersten Saison in einer höheren Spielklasse gelingt der Klassenerhalt noch, im Jahr darauf folgt dann der Abstieg. Der FC Fürstenried stellt diese Fußballerfloskel jedoch auf den Kopf: Im zweiten Jahr soll es bei den Münchnern spätestens mit dem Aufstieg klappen.

FC Fürstenried ambitioniert: „Den Aufstieg in die Bezirksliga wollten wir schon dieses Jahr schaffen“

Dieses System funktionierte bereits beim Kreisklassen-Aufstieg 2018/19 und beim jüngsten Kreisliga-Aufstieg 2022. In der abgelaufenen Saison verpasste der Aufsteiger den Durchmarsch in der Kreisliga noch knapp. „Den Aufstieg in die Bezirksliga wollten wir schon dieses Jahr schaffen“, gesteht Emrah Yildizhan. Im zweiten Anlauf soll es jetzt aber „so schnell wie möglich“ gelingen.

Der 36-Jährige hat den Verein von der C-Klasse bis in die Kreisliga geführt. Aus der einst verschmähten Truppe ist ein familiärer und ambitionierter Klub geworden. In den vergangenen Jahren konnte Yildizhan so bereits einige Spieler mit Erfahrung aus höherklassigen Ligen für den FCF gewinnen. Nach sieben Jahren zieht sich der Fürstenrieder Macher ab dieser Saison allerdings aus beruflichen und familiären Gründen von der Trainerbank zurück.

Transfer-Coup beim FC Fürstenried: Sinani kommt von Bayernligist Dachau 65

Er bleibt dem Verein dennoch weiter als sportlicher Leiter erhalten und agiert künftig im Hintergrund zwischen Mannschaft, Trainerteam und Vorstandschaft. Für seinen Nachfolger als Trainer hat Yildizhan in seiner neuen Funktion direkt selbst gesorgt: Mit Vendim Sinani (29) von Bayernligist TSV 1865 Dachau gelang ein echter Transfer-Coup. Der erfahrene Defensiv-Spezialist wird künftig das Amt des Spielertrainers übernehmen.

„Er hat regelmäßig bei uns mittrainiert“, erklärt Yildizhan. Sinani habe sich trotz einiger Angebote von höherklassigen Vereinen für den FCF entschieden. „Wir können doppelt von Vendim profitieren“, freut sich der sportliche Leiter. Einerseits von seiner fußballerischen Klasse, andererseits von seiner Erfahrung aus höheren Ligen (u.a. Regionalliga mit dem FC Pipinsried).

Der FC Fürstenried wappnet sich für die Mission Bezirksliga-Aufstieg. Mit den beiden Stürmern Kelvin Gomez und Hakan Özdemir vom VSST Günzlhofen-Oberschweinbach und dem Verteidiger Yusuf Aykac vom TSV Großhadern verstärkte sich Fürstenried bereits mit drei gestandenen Bezirksligaspielern.

Fürstenrieder Transferoffensive in der Sommerpause

Torjäger Erkut Satilmis (von MSV Bajuwaren) kommt mit Erfahrung aus der 3. türkischen Liga nach Fürstenried. „Wir wollen eine offensiv agierende Mannschaft sein“, erklärt Yildizhan die vielen Verstärkungen für die Offensive. Er bedankt sich bei der Vorstandschaft für die Unterstützung bei seinen Wunschtransfers.

Als einen kompletten Umbruch will Sportleiter Emrah Yildizhan seine Transferpolitik nicht verstanden wissen. Vielmehr soll die erfahrene, eingespielte Achse im Team punktuell ergänzt werden. Auch charakterstarke Spieler wurden dazugeholt, erklärt Yildizhan. Er wolle „gesund“ in die Bezirksliga aufsteigen, mit der 36-Jährige, und „nicht den Teamgeist und die Atmosphäre in der Mannschaft aufs Spiel setzen“.

„Wir wollen Spieler, die sich nicht an Personen binden, sondern alles für Fürstenried geben“, erklärt Yildizhan weiter. Eine Philosophie, der er seit Jahren predigt. Und mit der es in dieser Saison in die Bezirksliga gehen soll. (Noah Hölch/Vinzent Fischer)