Fünf vor zwölf in Gundelfingen? 1865 Dachau steht vor dem nächsten Endspiel

1865-Trainer Fabian Lamotte kämpft mit seinem Team um den Klassenerhalt.

Ist es fünf vor zwölf oder doch schon fünf nach zwölf? Der Bayernligist TSV 1865 Dachau bestreitet in Gundelfingen ein weiteres „Endspiel“ im Kampf um den Klassenerhalt.

Gundelfingen - Auf das rettende Ufer weist das Team von Fabian Lamotte schon vier Punkte Rückstand auf; im Falle einer weiteren Niederlage nach zwölf sieglosen Spielen droht sogar der Direktabstieg in die Landesliga.

Das Ziel der Dachauer, vier Punkte aus den ersten beiden Spielen im Jahr 2022 zu holen, ist seit der 0:1-Pleite gegen Kottern Makulatur. Der Druck, in Gundelfingen punkten zu müssen, ist groß. Gründe für die lange sieglose Serie sind u.a. das wenig strukturierte Offensivspiel und das fehlende Tempo im Spielaufbau; das hat sich schon in den Vorbereitungsspielen herauskristallisiert. Anstatt zügig und direkt nach vorne zu spielen wird der Ball x-mal quer gespielt; darauf kann sich jede halbwegs gute Bayernligamannschaft bequem auf das Verteidigen einstellen, ohne groß in Stress zu geraten.

Zudem fehlt den Dachauern ein richtiger Mittelstürmer, der im Strafraum für Betrieb sorgt. Fest steht auf jeden Fall, dass mit dem zur Verfügung stehenden Spielerkader deutlich mehr zu erreichen sein sollte als man bisher erreicht hat.

Die Mannschaft muss endlich den Schalter umlegen und von der Mentalität „das werden wir schon schaffen, weil wir gut sind“ abrücken. Es gilt, die Ärmel hochzukrempeln und den Kampf anzunehmen.

Der im Sommer scheidende Dachauer Fußball-Abteilungsleiter Ugur Alkan, er wird übrigens als Sportlicher Leiter weiter machen, hat den Ernst der Lage erkannt: „Wir dürfen jetzt nicht unnötigen Druck aufbauen. Aber jedem ist klar – es müssen Punkte her!“

Das Hinspiel in Dachau endete 1:1, den 65-Treffer gegen den Aufsteiger erzielte Oliver Wargalla. Was am 8. Spieltag noch als Betriebsunfall abgetan wurde – ein überaus großzügiger Umgang mit besten Torchancen – entwickelte sich im weiteren Verlauf der Saison zum Trauma für die 1865-Kicker. Hätten die Dachauer nur einen Bruchteil ihrer Großchancen verwertet, dann dümpelten sie längst im ruhigen Fahrwasser und nicht am Rande des Abstiegsstrudels.

Gundelfingen steht in der Tabelle mit 23 Punkten nur einen Zähler hinter der Lamotte-Elf, es handelt sich also tatsächlich um eine sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Der Sieger nähert sich der Komfortzone der Liga, der Verlierer muss weiter zittern.

Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte betont: „Nach der langen Kunstrasenzeit wird es das erste Spiel seit langer Zeit auf Naturrasen. Es ist eine Umstellung, aber ich bin mir sicher, dass sich jeder darauf freut. Und bei all den negativen Ergebnissen dürfen wir den Spaß und die Freude am Fußball nicht verlieren. Da würde ein Dreier natürlich helfen, die Stimmung innerhalb der Mannschaft noch mal zu steigern. Ausfallen werden voraussichtlich Orkun Tugbay und Niclas Gross. (ro)