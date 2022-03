FC Memmingen gegen FC Pipinsried im LIVE-Ticker: Wer gewinnt den Keller-Kracher im Allgäu?

Von: Paul Ruser

Andreas Pummer will mit dem FC Pipinsried den Nichtabstieg bewerkstelligen. © Imago Images / Sven Leifer

Im Nachholspiel der Regionalliga Bayern empfängt der FC Memmingen den FC Pipinsried. Für Gäste-Trainer ist die Devise klar: „Verlieren verboten“. Der Live-Ticker.

Am Nachholspiel des 25. Spieltags der Regionalliga Bayern ist der FC Pipinsried beim FC Memmingen gefordert.

Beide Mannschaften konnten ihr Rückrunden-Auftakt nicht gewinnen.

Anpfiff ist am Dienstag um 19.30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Memmingen - Kann Pipinsried-Coach Andy Pummer den Aufsteiger vor dem direkten Abstieg bewahren? 13 Partien bleiben dem 39-Jährigen noch Zeit, diese Aufgabe zu bestehen. Das erste steht bereits heute auf dem Programm, wenn der FCP im coronabedingten Nachholspiel beim FC Memmingen zum Keller-Duell geladen ist. Dass im Allgäu „Verlieren verboten“ ist, weiß auch der im Sommer scheidende Coach. Im Spiel muss Pummer auf Dominik Wolfsteiner verzichten, der sich beim ersten Regionalliga-Spiel am letzten Samstag in Illertissen die gelb-rote Karte einhandelte. Des Weiteren fallen im Clash in Memmingen auch Benjamin Kauffmann, Tim Greifenegger, Alexander Langen und Paolo Cipolla aus.

„Wir werden in Memmingen um jeden Millimeter Rasen kämpfen, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.“

Wie sein Gegenüber benötigt auch Memmingen-Trainer Fabian Adelmann die Punkte dringend. Das um ein Tor bessere Torverhältnis im Vergleich zu den Gästen hält die Gastgeber in der Tabelle der Regionalliga Bayern noch vor dem Aufsteiger. Ein Sieg heute Abend würde den Abstand zum Verfolger vergrößern. Dass sich das Unterfangen aber als ein mühsames herausstellen könnte, weiß auch Adelmann: „Wir bereiten uns auf ein schweres Spiel vor. Von der Art her wird`s ähnlich wie gegen Unterhaching werden. Das heißt wir müssen stark bei den zweiten Bällen sein.“

Auch er erwarte einen leidenschaftlichen Kampf um die Klasse - schenken werden sich die Kontrahenten wohl kaum etwas: „Ein schönes Spiel wird`s wohl eher nicht werden. Das ist zu dieser Jahreszeit auf den schwer zu bespielenden Plätzen kaum möglich.“ (Paul Ruser)