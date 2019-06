Dominik Schwankl kickt TSV Allach 09 aus der Aufstiegsrelegation

Neuhadern muss in der nächsten Runde gegen Haidhausen ran

Runde eins in der Relegation zur Bezirksliga war für den Münchner Kreisliga-Vizemeister TSV Allach 09 bereits Endstation.

Das Team aus dem Münchner Norden unterlag auf der Bezirkssportanlage in München-Pasing dem FC Neuhadern mit 0:1 (0:1). Das einzige Tor des Tages markierte FCN-Mittelfeldspieler Dominik Schwankl in der 19. Minute. Bester Spieler im Team des TSV Allach 09 war Torhüter Uli Stadler, er bewahrte seine Mannschaft in der Schlussphase mit einigen spektakulären Glanzparaden vor weiteren Gegentreffern. Während für den alten und neuen Kreisligisten aus Allach nun die Sommerpause beginnt müssen die Neuhaderner weiter nachsitzen. Sie spielen am kommenden Freitag, wahrscheinlich in Aschheim, gegen die SpVgg 1906 Haidhausen. Sollte Neuhadern auch diese Hürde nehmen, dann steht für den FC das „Endspiel“ um den letzten freien Platz in der Bezirksliga gegen den Gewinner der Relegation Kreis Inn/Salzach an.

Stenogramm

FC Neuhadern - TSV Allach 09 1:0 (1:0)

FC Neuhadern: Sebastian Steckermaier, Christoph Wildemann, Thomas Weiss, Markus Liebhart, Quirin Jürgens (59. Philipp Jänsch), Christian Duswald, Alexander Gratz, Maximilian Schwahn (54. Patrick Brandl), Dominik Schwankl, Robin Obster (71. Sebastian Belm), Maximilian Vogl

TSV Allach 09: Uli Stadler, Roko Gojani, Cheikh Toure, Maximilian Worbs, Michael Scheuerer, Florian Krimmer, Thomas Huser, Uli Fries, Robert Juric (57. Calogero Avanzato/73. Simon Halser), Ante Kraljevic, Zvonimir Budja (57. Tobias Zipprich)

Schiedsrichter: Gürkan Günebakan

Zuschauer: 300

Tor: 1:0 (19.) – Dominik Schwankl.