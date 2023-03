FC Pipinsried: Abstieg rückt näher – „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“

Und die anderen freuen sich: FCP-Angreifer Marvin Jike schaut nach einem weiteren Tor gut gelaunten Vilzingern zu. © hae

Der FC Pipinsried steht mit einem Bein in der Bayernliga! Der Regionalligist aus dem Hinterland verlor sein Heimspiel gegen die DJK Vilzing am Samstag mit 0:4 und hat nun sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Pipinsried – Es stehen zwar noch zehn Spiele auf dem Programm, allerdings warten jetzt zumeist Gegner aus den Top 10 auf den FCP. Morgen das Nachholspiel gegen die U23 des 1. FC Nürnberg, am 1. April bei der Viktoria aus Aschaffenburg, am Ostermontag Heimspiel gegen den unangefochtenen Tabellenführer SpVgg Unterhaching, danach zum 1. FC Schweinfurt 05: Bei den bisher in der Rückrunde gezeigten Leistungen fällt der Glaube schwer, dass die Pipinsrieder in den kommenden Spielen punkten und sich selbst aus dem Abstiegsstrudel herausziehen können – zumal der FCP noch die schlechteste Offensive der Liga hat.

Nach dem Grotten-Kick gegen Türkgücü hatte sich die Mannschaft von FCP-Spielertrainer Herbert Paul einiges vorgenommen. Allerdings ging der Schuss zunächst nach hinten los: Vilzing holte gleich zu Beginn mehrere Ecken heraus, und eine nutzte Franz Wendl zur Führung. Doch rafften sich die Pipinsrieder auf und verzeichneten mehrere beste Einschussmöglichkeiten. Die ganze Misere der Pipinsrieder zeigte sich bei der Großchance für Marvin Jike: Ein als Flanke vorgesehener Ball von der halblinken Seite rutschte ab, der Vilzinger Keeper Maximilian Putz war schlecht postiert. Der Ball flog im Bogen zunächst an den rechten Innenpfosten und von dort aus an den linken Innenpfosten, um dann doch nicht den Weg ins Tor zu finden.

FCP-Teammanager Ati Lushi zitierte kopfschüttelnd Weltmeister Andi Brehme: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“ Nachdem Nickoy Ricter, Halit Yilmaz (zwei Mal) und Herbert Paul beste Chancen nicht verwerten konnten, zeigte ihnen DJK-Goalgetter Andreas Jünger wie es geht. In der 45. Minute schnappte er sich im Mittelfeld das Spielgerät, ließ einige Gegenspieler mit Zug zum Tor aussteigen und nagelte die Kugel per Flatterball aus 20 Metern in die Maschen. Vilzings Trainer Josef Eibl befand zurecht, dass das zweite Tor zum bestmöglichen Zeitpunkt gefallen war.

Das Match hatte immer Unterhaltungswert, auch wenn die zweite Halbzeit sehr zerfahren war. Zudem musste der gute Schiedsrichter Christopher Schwarzmann das Spiel in der 75 Minute für einige Minuten unterbrechen, denn ein heftiges Gewitter tobte sich kurzzeitig über der Hazrolli-Arena aus. Nach der unfreiwilligen Pause war es dann auch für den FC vorbei. Der eingewechselte Alex Langen wollte den Ball aus dem eigen Strafraum heraus nach vorne schlagen – und schoss dabei den ebenfalls eingewechselten Lucas Chrubasik an. Der Abpraller schlug neben dem verdutzten FCP-Keeper Witetschek ein (82.). Mit seinem zweiten Treffer machte Andreas Jünger alles klar.

Pipinsried zeigte, zumindest in der ersten Halbzeit, eine gute Leistung. Vilzing machte dem Gastgeber allerdings auch vor, wie es in der Regionalliga funktioniert: ohne Kompromisse in der Defensive und mit Lösungen im letzten Drittel. Zudem brachte der Gast aus dem Chamer Ortsteil jede Menge Erfahrung auf den Platz – genau das, was dem FCP fehlt. Am morgigen Dienstag erwarten die Pipinsrieder um 17.30 Uhr den Tabellendritten 1. FC Nürnberg U23 in der Hazrolli-Arena. (hae)

Stenogramm

FC Pipinsried - DJK Vilzing 0:4 (0:2)

FC Pipinsried: Daniel Witetschek, Herbert Paul, Tim Greifenegger, Halit Yilmaz, Nikolaus Grotz, Belmin Idrizovic, Nickoy Ricter, Faton Dzemailji, Marin Pudic, Benedikt Lobenhofer, Marvin Jike – Ahanna Francis Agbowo, Mohammed Amdouni, Alexander Langen

Tore: 0:1 (4.) – Franz Wendl. 0:2 (45.+1) – Andreas Jünger. 0:3 (82.) – Lucas Chrubasik. 0:4 (87.) – Andreas Jünger.