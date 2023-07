Retzer kommt vom Ligakonkurrenten: FC Pipinsried reagiert auf Witetschek-Verletzung

Von: Korbinian Kothny

Maximilian Retzer verstärkt den FC Pipinsried. © Sven Leiger

Der FC Pipinsried verpflichtet Maximilian Retzer vom VfR Garching. Der Bayernligist reagiert damit auf die Verletzung von Stammkeeper Daniel Witetschek.

Pipinsried – Hiobsbotschaft für den FC Pipinsried. Der Regionalliga-Absteiger muss auf unbestimmte Zeit auf Daniel Witetschek verzichten. Der 22-jährige Stammtorhüter erlitt eine Fußverletzung, bei der die genaue Rückkehr auf den Fußballplatz „nicht absehbar“ ist. Das teilte der FC Pipinsried in einer Pressemitteilung mit.

Der Dorfklub reagierte umgehend auf die Verletzung von Witetschek und sicherte sich die Dienste von Maximilian Retzer. Der 20-Jährige kommt vom Bayernligisten VfR Garching. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte Retzer bereits 51 Spiele in der Bayernliga. Jetzt folgt der Schritt zum Ligakonkurrenten nach Pipinsried.

FC Pipinsried setzt auf junges Torhüter-Trio

Die Mannschaft aus dem Dachauer Hinterland verfügte nach der Witetschek-Verletzung zunächst nur noch über zwei etatmäßige Keeper. Einer davon: Quirin Hechtl, der in seine erste Saison im Herrenbereich geht und „noch eine Menge lernen“ muss. Das neue Torhüter-Trio komplettiert Elias Reinert, der im Sommer vom Landesligisten TSV Schwabmünchen nach Pipinsried wechselte. Reinert ist auch erst 22 Jahre alt, sammelte aber bereits Erfahrung in der Bayern- und Landesliga und wird sich voraussichtlich mit Retzer um die Position des Stammkeepers streiten.

„Wir freuen uns, dass wir mit Maximilian einen talentierten, aber auch gefragten Keeper für uns überzeugen konnten. Durch die Verletzung von Witte hatten wir mit Elias Reinelt nur einen ‚etatmäßigen‘ Keeper. Maxi war rund zwei Jahre Stammkeeper, er hat also schon Erfahrung in der Bayernliga“, erklärt Pipinsrieds sportlicher Leiter Enver Maltas zur Verpflichtung.

FC Pipinsried: Gärtner verstärkt die Defensive

Auch Retzer freut sich auf seinen neuen Klub. „Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainer haben mir sehr gefallen. Ich nehme die Herausforderung hier gerne an. Ich bin heiß auf die Spiele und möchte natürlich meinen Teil dazu beitragen, dass die Null steht“, sagt der 20-Jährige.

Vor Retzer oder Reinert wird in der kommenden Saison auch Benjamin Gärtner spielen. Der 19-Jährige verstärkt die Defensive des FC Pipinsried. Zuletzt war Gärtner für den SV 1910 Neuhof (bei Fulda) in der Hessenliga aktiv. In jungen Jahren kickte das Nachwuchstalent unter anderem in der Jugendabteilung des FC Ingolstadt.