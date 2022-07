FC Pipinsried verstärkt die Defensive - Benedikt Lobenhofer kommt vom FC Augsburg II

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Pipinsrieds Neuzugang Benedikt Lobenhofer, hier noch im Trikot des FC Augsburg II. © IMAGO/Revierfoto

Kurz vor Saisonstart hat sich der FC Pipinsried in der Defensive verstärkt. Nach Bernard Mwarome wechselt Benedikt Lobenhofer ins Dachauer Hinterland.

Pipinsried - Der FC Pipinsried konnte diesen Sommer nach mehreren Abgängen bereits 13 Neuzugänge vorstellen. Nun gab der Verein auf ihrer Facebookseite Nummer 14 bekannt. Der Innenverteidiger Benedikt Lobenhofer wird sich den Gelb-Blauen vom Liga-Konkurrenten FC Augsburg II anschließen. Der 23-Jährige unterschreibt beim FCP einen Ein-Jahres-Vertrag.

Benedikt Lobenhofer: Nach 73 Regionalliga-Einsätzen für Augsburg wechselt der Innenverteidiger nach Pipinsried

Seine Jugend verbrachte Lobenhofer im NLZ der SpVgg Unterhaching. zur Saison 16/17 wechselte der Innenverteidiger schließlich in die U19 des FC Augsburg. Dort debütierte er ein Jahr später in der Bundesliga-Reserve. In insgesamt vier Regionalliga-Spielzeiten kam Lobenhofer auf 72 Einsätze und vier Scorerpunkte.

Das nächste Kapitel seiner Regionalliga-Karriere will der 23-Jährige beim FC Pipinsried schreiben. „Ich habe mich aufgrund der guten und familiären Gespräche mit den Verantwortlichen für den FC Pipinsried entschieden. Ich freue mich auf eine neue Herausforderung und werde alles geben, damit wir erfolgreichen Fußball spielen“, sagt Lobenhofer.

„Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Regionalliga kann er Verantwortung übernehmen.“

Auch der sportliche Leiter des FCP, Tarik Sarisakal, ist happy über das Ja-Wort des Innenverteidigers. Vor allem nach den Ausfällen in der Defensive der Pipinsrieder. „Bene Lobenhofer wird den Abwehrverbund verstärken. Nach den Verletzungen von Simon Rauscheder und Alex Langen ist es umso wichtiger, einen Spieler wie Bene zu bekommen“, so Sarisakal.

Abwehrduo: Bernard Mwarome und Benedikt Lobenhofer sollen mehr Stabilität bringen

Nach der Verpflichtung von Bernard Mwarome steht nun die neue Abwehrreihe des Regionalligisten. „Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Regionalliga kann er Verantwortung übernehmen und auch junge Mitspieler führen.

Mit Mwarome und Lobenhofer haben wir nun nötige Erfahrung dazu geholt“, ist sich der sportliche Leiter sicher.

Der FC Pipinsried ist die letzten vier Testspiele ungeschlagen, konnte aber spielerisch noch nicht ganz überzeugen. Zuletzt gab es einen knappen 2:1 Sieg gegen den Bezirksligisten FSV Pfaffenhofen. Außerdem kassierte der FCP in jedem Spiel bisher mindestens einen, oft sogar mehr als zwei Gegentreffer. Durch die Verpflichtung von Lobenhofer soll sich das bis zum Saisonauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth II am kommenden Wochenende ändern. (Sebastian Isbaner)