FC Pipinsried: Nach Absagechaos einen Punkt erkämpft - Schweinfurt wartet

Teilen

Wenigstens nicht verloren: Dominik Wolfsteiner und dessen Pipinsrieder Kollegen traten erneut dezimiert an. © HAE

Klassisch ausgebremst. Der FC Pipinsried, der das Heimspiel gegen Rosenheim eigentlich schon abgesagt hatte, musste am Ende doch spielen.

Pipinsried – Der Verband stimmte der Spielverlegung nicht zu, so dass der Regionalligist, trotz einiger Coronafälle, antreten musste. Es passte ins Bild, dass der FC Pipinsried am Ende gegen den Tabellenletzten TSV 1860 Rosenheim nicht über ein 2:2-Unentschieden hinausgekommen ist. Aufseiten der Ilmtaler traf Marvin Jike doppelt. Unter dem Strich kann der Gastgeber im Kampf gegen den Abstieg mit diesem Ergebnis besser leben als sein Kontrahent aus Rosenheim.

Im Vorfeld der Partie gab es einige Ungereimtheiten, was die Austragung betrifft. Der Gastgeber meldete vier Corona- und mehrere Verdachtsfälle. Der FCP sagte die Partie deshalb einen Tag vom dem Anstoß ab und versendete auch gleich eine Pressemitteilung mit der Info, dass ein neuer Spieltermin noch nicht fest stehe.

Am Spieltag folgte eine weitere Stellungnahme, da der BFV und Rosenheim auf einer Spieldurchführung bestanden. Die Meldung im Wortlaut: „Der beantragten Verlegung des Spiels wegen Erkrankung von mehreren Spielern wurde vom BFV nicht zugestimmt. Bei Spielern, die akute Symptome zeigen, fielen die Tests auf eine COVID-19-Erkrankung nicht positiv aus, so dass die entsprechenden Regelungen nicht greifen. Fakt ist jedoch, dass die Spieler nicht einsatzfähig sind. Trotzdem stimmte Rosenheim der Verlegung nicht zu.“

Also wurde Fußball gespielt – zum Leidwesen der 112 Zuschauer zumeist von den Gästen aus Rosenheim, die im Ilmtal die besseren Einschussmöglichkeiten hatten. Sie scheiterten meist an den eigenen Nerven oder am überragenden FCP-Keeper Alex Eiban, der manche Rosenheimer Chance zunichte machte.

„In der ersten Halbzeit sind wir gar nicht ins Spiel gekommen, haben den Hebel nicht umlegen können. Aus dem Nichts sind wir dann zwar in Führung gegangen, doch den Schlüssel zum Erfolg haben wir nicht gefunden. Der Gegner hat dann auch folgerichtig den Ausgleichstreffer erzielt“, meinte der Pipinsrieder Coach Andy Pummer nach dem Schlusspfiff.

Das 1:0 (16.) erzielte Marvin Jike. Er setzte nach einem Schuss von Eren Emirgan energisch nach und drückte die Kugel dann im zweiten Versuch über die Linie. Der Ausgleichstreffer, erzielt vom besten Rosenheimer Christoph Fenninger, entsprang einer feinen Einzelleistung. Nach einem Solo in der 32. Minute hämmerte Fenninger die Kugel aus 16 Metern von der rechten Seite ins linke obere Kreuzeck.

Die Hausherren hatten sich für die zweite Halbzeit viel vorgenommen, mussten dann aber schon nach wenigen Sekunden den nächsten Niederschlag einstecken. In der 46. Minute gingen die Rosenheimer mit 2:1 in Führung. Der in der Halbzeit eingewechselte Nico Schiedermeier nagelte das Spielgerät aus zehn Metern zentraler Position unter die Latte des Gastgebers. Das letzte Wort in einer abwechslungsreichen Partie hatten dann aber doch die Pipinsrieder, Marvin Jike schob das Spielgerät in der 62. Minute nach einem feinen Solo am herausstürzenden TSV-Keeper Alin Goia vorbei zum 2:2 ins Netz.

„In der zweiten Hälfte bekommen wir eine kalte Dusche, verlieren den entscheidenden Zweikampf in der Innenverteidigung und geraten in Rückstand. Ich habe da schon das Schlimmste befürchtet, weil es ohnehin schwer genug war mit unserem dezimierten Kader“, so Pummer. „Nach dem Rückstand sind wir dann aber besser in die Partie gekommen. Wir kamen zum Ausgleich durch eine schöne Einzelleistung. In der Schlussphase hatten wir noch die Chance aufs 3:2, wir hätten die Konter aber besser zu Ende spielen müssen. Der Rosenheimer Keeper hat dann noch die rote Karte bekommen, aber am Ende müssen wir froh sein über den Punkt.“

In der Tat war es FC-Keeper Alex Eiban zu verdanken, dass der FCP zumindest einen Punkt auf der Habenseite verbuchen konnte. In der letzten Minute machte er einen Schuss von Thomas Steinherr bravourös zunichte. Zuvor hatte sein Gegenüber, Alin Goia, die Rote Karte wegen einer Notbremse gesehen. „Das wir da noch in einen Konter laufen, das geht gar nicht. Da muss ich mit meiner Mannschaft ins Gericht gehen“, echauffierte sich Pummer.

FC Pipinsried tritt ohne Jelisic bei den Schnüdeln an

Zum Abschluss der Englischen Woche muss der FC Pipinsried morgen beim 1. FC Schweinfurt 05 antreten – ohne seinen Mittelfeldstrategen Niko Jelisic, der sich im Spiel gegen Rosenheim die fünfte gelbe Karte eingefangen hat. Er darf also nicht gegen seinen ehemaligen Verein auflaufen. Wie die Startelf des FCP aussehen wird, entscheidet sich erst am Spieltag. Das Team um den ehemaligen Pipinsrieder Spieler Amar Cekic ist im Laufe der Saison weit hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben. In der vergangenen Saison scheiterten Unterfranken im Aufstiegs-Play-Off zur 3. Liga am TSV Havelse, heuer spielen sie keine Rolle mehr im Kampf um den Sprung in die dritthöchste deutsche Spielklasse; Spitzenreiter Bayreuth und Verfolger Bayern München II sind schon zu weit enteilt.

Am vergangenen Montag bezogen die „Schnüdel“, wie die Schweinfurter auch genannt werden, im Verfolgerduell beim FC Bayern II eine heftige 1:5-Niederlage. In der Woche zuvor hatten die Verantwortlichen bereits Coach Tobi Strobl gefeuert. Zur Erinnerung: Strobl hat seine Trainerkarriere vor einigen Jahren in Pipinsried begonnen.

Dass die Schweinfurter Mannschaft über enorm viel Qualität verfügt beweist die Tatsache, dass der FC die beste Heimbilanz der Regionalliga Bayern vorzuweisen hat. Mit 84 Volltreffern verfügt der Tabellendritte über die zweitbeste Offensive der Liga; Top-Goalgetter Adam Jabri hat in der laufenden Serie bereits 22 Treffer erzielt. (Bruno Haelke)

Stenogramm

FC Pipinsried - TSV 1860 Rosenheim 2:2 (1:1)

FC Pipinsried: Alexander Eiban, Peter Guinari, Halit Yilmaz, Dominik Wolfsteiner, Nikola Jelisic, Eren Emirgan, Faton Dzemailji, Daniel Jelisic, Marvin Jike, Dominik Schröder, Jakob Zitzelsberger – Jannik Fippl, Paolo Cipolla, Alexander Langen

TSV 1860 Rosenheim: Alin Goia, Tim Kießling, Sam Zander, Julien Richter, Christoph Fenninger, Markus Sattelberger, Adel Merdan, Stephan Mensah, Dominik Bacher, Malik Salkic, Laurin Demolli – Joey Brenner, Thomas Steinherr, Nico Schiedermeier

Zuschauer: 112

Rote Karte: Alin Goia (90.+4)

Tore: 1:0 (16.) – Marvin Jike. 1:1 (32.) – Christoph Fenninger. 1:2 (46.) – Nico Schiedermeier. 2:2 (62.) – Marvin Jike.