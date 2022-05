FC Pipinsried: Bruderpaar bleibt vereint - auch Daniel Jelisic verlängert

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Daniel Jelisic spielt auch in der kommenden Saison für den FC Pipinsried. © BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg/Imago images

Der FC Pipinsried verlängert den Vertrag mit Mittelfeldspieler Daniel Jelisic. Sein Bruder Nikola wird im Sommer sein Cheftrainer.

Pipinsried - Nach dem der FC Pipinsried am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern so gut wie perfekt machte, können die Verantwortlichen für ein weiteres Jahr in der höchsten Amateurliga Bayerns planen.

Und der sportliche Leiter Tarik Sarisakal hat alle Hände voll zu tun. Nickoy Ricter, Nikolaus Grotz, Belmin Idrizovic und Daniel Witetschek stehen schon als Neuverpflichtungen fest. Die Nachfolge von Andy Pummer übernehmen Nikola Jelisic, der zum Spielertrainer aufsteigt und Miljan Prijovic. Zudem verlängerte Kapitän Paglo Pigl und übernimmt die Rolle des Athletiktrainers.

FC Pipinsried: Daniel Jelisic spielte schon in der österreichischen Bundesliga

Und auch Daniel Jelisic bleibt dem Regionalligisten in der kommenden Saison erhalten. Der Bruder von Nikola verlängerte im Dachauer Hinterland seinen Vertrag für ein Jahr. „Ich bin sehr froh, ein weiteres Jahr beim FC Pipinsried unterschrieben zu haben. Ich kann es kaum abwarten, nächstes Jahr wieder mit der Mannschaft zu arbeiten und auf dem Platz zu stehen. Außerdem bin ich natürlich sehr froh, unter meinem Bruder trainieren zu können“, sagt der beim FC Bayern ausgebildete 22-Jährige.

Und auch Sariskal freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Daniel hat in der Rückrunde bewiesen, dass er eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnimmt. Seine Flexibilität zeichnet ihn aus und wir hoffen, dass er weiterhin eine tragende Säule spielt und noch mehr Verantwortung übernimmt. Wir sind sehr froh, ihn für ein weiteres Jahr an uns gebunden zu haben.“

Jelisic wechselte im Sommer 2021 zum FC Pipinsried. Zuvor war er schon in der österreichischen Bundesliga für den Linzer ASK aktiv. In der laufenden Saisonkommt der 22-Jährige auf 13 Ligaeinsätze, in denen ihm allerdings noch kein Treffer gelang. (kk)