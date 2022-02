FC Pipinsried: „Dauerblackout“ gegen Hallbergmoos - Andi Pummer warnt seine Spieler

Andi Pummer fordert von seiner Mannschaft in Augsburg eine Steigerung. © Imago Images / Sven Leifer

Der FC Pipinsried reist am Samstag nach Augsburg. Trainer Andreas Pummer nimmt seine Spieler nach der Pleite gegen den VfB Hallbergmoos in die Pflicht.

Die Kicker aus dem Dachauer Hinterland waren bereits unter der Woche im Einsatz; beim VfB Hallbergmoos setzte es in Ismaning eine 2:3-Niederlage. Nach einer unter dem Strich indiskutablen ersten Halbzeit steigerte sich das Team von FCP-Trainer Andy Pummer in Durchgang Nummer zwei – zu einem Remis oder gar zu einem Sieg langte es aber nicht mehr. In Halbzeit eins hatte der Gast aus Pipinsried laut Pummer „einen Dauerblackout von 20 bis 25 Minuten Länge. Das darf uns einfach nicht mehr passieren. Wenn wir das so in Augsburg machen, dann werden wir abgeschossen.“

„In Augsburg müssen wir anders auftreten.“

Dabei fing der FCP sehr gut an. Die erste Chance erarbeiteten sich nämlich die Gäste, allerdings konnte Neuzugang Matthew Durrans einen feinen Angriff nicht gewinnbringend abschließen; er traf nur den Pfosten. Anschließend lief beim Regionalligisten gar nichts mehr zusammen, was vom Gastgeber rigoros ausgenutzt wurde. Nach dem Anschlusstreffer durch Ahanna Agbowo sechs Minuten vor der Halbzeit lief es dann wieder etwas besser für die Gelb-Blauen. Allerdings langte es dann nur noch zu einem zweiten Treffer, erzielt von Faton Dzemailji.

„In Augsburg müssen wir anders auftreten, dürfen uns solche Schlafmützigkeiten nicht leisten, sondern voll konzentriert zur Sache gehen“, fordert Pummer von seinem Team. Derweil hat sich bestätigt, dass sich FCP-Youngster Tim Greifenegger erneut den Arm gebrochen hat, er fällt für weitere zwei bis drei Monate aus. hae