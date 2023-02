FC Pipinsried dreht im Derby nach der Pause auf – TSV 1865 mit flottem Testspiel gegen Deisenhofen

Klarer Testspielsieg für den Regionalligisten FC Pipinsried: Beim Landesligisten Eintracht Karlsfeld gab es am Samstag ein 6:1. Der TSV Dachau 1865 spielt gegen Deisenhofen 2:2.

Karlsfeld/Dachau – Eine Halbzeit lang hielt die Karlsfelder Eintracht gut mit, doch nach der Pause war der Zweiklassen-Unterscheid deutlich zu sehen: Klar mit 6:1 (1:0) hat Regionalligist FC Pipinsried sein Testspiel am Samstag beim Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld gewonnen.

Die Pipinsrieder schienen zunächst überrascht zu sein von der offensiven Spielweise der Eintracht, zogen aber im zweiten Abschnitt deutlich die Zügel und erzielten – vor allem nachdem Karlsfeld mehrfach gewechselt hatte – schnörkellos herausgespielte Tore.

In der ersten Halbzeit waren beide Teams ziemlich gleichauf, was Ballbesitz und Torchancen betraf. Pipinsried nutzte die erste Chance, Nickoy Ricter traf mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern (35. Minute). Belmin Idrizovic (38.) scheiterte nach einem Solo nur drei Minuten später an Eintracht-Keeper Dominik Krüger. Für die Eintracht vergab Kubilay Celik eine gute Chance aufs 1:1.

In der zweiten Halbzeit verloren die Karlsfelder ein paar Minuten lang den Überblick. Von der 51. bis zur 65. Minute kassierten sie vier Tore. Pipinsried setzt mit dem Tor von Ryosuke Kikuchi (86.) noch das sechste Tor drauf. Den Ehrentreffer hatte zuvor Christoph Traub erzielt.

„Fürs erste Spiel war das in Ordnung, vor allem die erste Halbzeit“, sagte Eintracht-Trainer Jay Alkan. „Wir haben einiges, was wir uns vorgenommen hatten, gut umgesetzt. Aber als wir gewechselt haben, fielen wir in Loch, das haben die Pipinsrieder gnadenlos ausgenutzt.“

Athi Lushi, Teammanager beim FCP, freute sich zunächst über die „Steigerung gegenüber dem Spiel gegen 1865 Dachau, vor allem offensiv“. Wie berichtet, hatte sich Pipinsried gegen den TSV 1865 mit einem 0:0 begnügen müssen. „Wir haben der Mannschaft die Aufgabe gestellt, in der Offensive gradlinig du schnörkellos zu agieren, das hat sie in der zweiten Halbzeit gut gemacht“, so Lushi weiter. „Defensiv standen wir sehr kompakt, aber wir wollen dieses Spiel nicht überbewerten.“

Dachau 1865 spielt 2:2 gegen Deisenhofen

Ein flottes Vorbereitungsspiel hat der TSV Dachau 1865 gegen den FC Deisenhofen hingelegt. Am Ende stand ein 2:2. Beim Tabellenzehnten der Bayernliga konnten die Dachauer vor allem mit der über 90 Minuten sehr guten Leistung in der Defensive zufrieden sein. Aber auch offensiv tat sich einiges, Dachau erzielte zwei schöne Tore. Das 1:0 erzielte Sebastiano Nappo mit einem tollen Freistoß von aus 25 Metern (18.), zum 1:2 traf der Ex-Deisenhofener Anthony Manuba per Kopf aus sechs Metern nach einer Flanke von rechts.

Vor allem in der zweiten Halbzeit war Dachau in puncto Torgefährlichkeit tonangebend. Sebastiano Nappo und Dragan Radojevic vergaben klare Torchancen. Einen guten Einstand feierte Neuzugang Mario Gratzl, der links in der Viererkette souverän aufspielte. Ebenso machte Daniel Zanker mit einer sehr guten Leistung auf sich aufmerksam.

„Gut gespielt, Steigerung gesehen und keine Verletzten“ – so fiel das kurze Fazit von 65-Fußball-Boss Marcel Richter aus. Trainer Alexander Weiser freute sich über „die Einstellung und Bereitschaft, als Mannschaft gegen den Ball zu arbeiten. Wir sind auf dem richtigen Weg.“ (ro)