FC Pipinsried: Drei Punkte sind im Kellerduell Pflicht

Teilen

Viel mehr Keller geht nicht. Am heutigen Samstag empfängt der FC Pipinsried in der heimischen Hazrolli-Arena den SV Heimstetten.

Pipinsried – Die Pipinsrieder rangieren auf Rang 17, Heimstetten hat gar die Rote Laterne der Fußball-Regionalliga Bayern inne. Beide Teams befinden sich demnach auf einem direkten Abstiegsplatz. Das Match Pipinsried gegen Heimstetten versprach in der Vergangenheit und verspricht auch am heutigen Samstag Spannung pur.

Jedesmal, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen, knistert es – nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Die Begegnungen haben den Charakter von Derbys, wenngleich niemand von einem Derby sprechen würde. Allein die Tabellenkonstellation weist darauf hin, dass es kein ruhiges Match werden wird. Gastgeber Pipinsried ist seit sieben Spielen ohne Dreier.

Vorbei ist die Zeit, in der das Team von FCP-Trainer Niko Jelisic nach vier Siegen in Folge gefeiert wurde. Zwischenzeitlich rangierte der Dorfclub sogar im oberen Drittel der Tabelle. Der August wurde zum „Goldenen Monat“ mit fünf Siegen und einer Niederlage. Doch das ist wenige Wochen später nur Schnee von gestern. Der letzte Sieg datiert vom 26. August, ein 2:0-Sieg über Türkgücü München. Seit dem ist Sand im Getriebe. Aber ist es wirklich Sand, der die Maschinerie so ins Stottern gebracht hat?

Vielleicht haben sich die Gegner auch besser auf die Spielweise der Pipinsrieder eingestellt. Die Mannschaft von FCP-Coach Niko Jelisic erntet beinahe wöchentlich gute Kritiken vom Gegner: „Eine sehr spielstarke Mannschaft“ und „spielerisch sehr gut“, ist immer wieder zu hören. Der 27-jährige Jelisic wurde von den FCP-Verantwortlichen in den Posten des Spielertrainers gehievt, nachdem der Deal mit Hannes Sigurdsson kräftig in die Hose gegangen war. Dass ein junger Trainer Fehler macht, gehört einfach dazu, speziell dann, wenn die Mannschaft mit jungen und regionalliga-unerfahrenen Spielen durchzogen ist.

Wunderdinge sind nicht zu erwarten. Auch die Forderung, dass man ja wenigstens rennen und kämpfen könne, wie immer wieder rund um die Arena zu hören ist, hat kaum Bedeutung. Denn rennen und kämpfen können die anderen Mannschaften auch, schließlich wird die Regionalliga als Profiliga eingestuft, auch wenn das einige nicht wahrhaben wollen. Eine Situation wie aktuell in Pipinsried ist in Heimstetten nichts Neues.

Dort arbeitet man mit fast stoischer Ruhe immer weiter. Vor wenigen Wochen sorgte Heimstetten allerdings mit einem besonderen Transfercoup für Aufsehen: Rico Strieder unterschrieb (wir berichteten). Der aus Arnbach stammende Mittelfeldspieler hat 141 Spiele in der ersten holländischen Liga vorzuweisen. Doch Strieder wird heute nicht spielen. Der 30-Jährige zog sich vor Kurzem einen Meniskuseinriss zu. Ein besonderes Match wird es für den Pipinsrieder Abwehrstrategen Bernard Mwarome, der in der vergangenen Saison noch in Heimstetten kickte.

Gegen den SVH wird erneut FC-Offensivakteur Halit Yilmaz fehlen, er leidet weiter an einer Knieverletzung. Marvin Jike muss nach seiner Roten Karte noch zuschauen, und Belmin Idrizovic setzte phasenweise das Training aus, er schlägt sich mit Adduktorenproblemen herum. Zudem waren einige Spieler unter der Woche aus beruflichen Gründen nicht beim Training. „Wir werden trotz alledem weiter unseren Fußball spielen“, verspricht Jelisic, „und wir müssen wieder mehr Leidenschaft und Laufbereitschaft auf den Platz bringen.“ (hae)