Niederlage gegen Nürnberg II: Pipinsried rückt dem Abstieg immer näher

Von: Robin Hieke

Im Hinspiel konnte der FC Pipinsried drei Punkte aus Nürnberg mit nach Hause nehmen. © Sportfoto Zink / B. Schumacher

Der Befreiungsschlag blieb aus. Der FC Pipinsried verlor am Dienstagabend gegen die Reserve des 1. FC Nürnberg. Der Abstieg wird immer wahrscheinlicher.

Pipinsried ist seit elf Spielen sieglos.

Die Reserve des 1. FC Nürnberg ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

FC Pipinsried – 1. FC Nürnberg II 0:3 (0:1)

Pipinsried – Für den FC Pipinsried ist es durchaus noch möglich, den Abstieg zu verhindern. Dafür müssen aber dringend Punkte her und es sind nicht mehr viele Spiele, um das rettende Ufer noch zu erreichen. Zudem lässt die Personalsituation zu wünschen übrig, zahlreiche Spieler sind verletzt. Nun geht es ausgerechnet gegen die zurzeit stark aufspielende Nürnberger Reserve.

Ungleiches Duell: Die beiden Mannschaften trennen 26 Punkte

Die Gastgeber sind seit zehn Spielen sieglos. Aus den letzten fünf Partien holten sie lediglich zwei Punkte. Dabei kassierten sie zwölf Tore und schossen selbst nur zwei. Aktuell belegt Pipinsried mit 24 Punkten den vorletzten Rang. In der Heimtabelle sind sie sogar Letzter. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt sieben Punkte.

Es sieht vieles nach einem ungefährdeten Sieg für Nürnberg aus. Zumal die U23 des 1. FC Nürnberg die letzten fünf Begegnungen nicht verloren hat. Am vergangenen Wochenende reichte es aber nur zu einem 1:1, Viktoria Aschaffenburg glich in der 95. Minute aus. Dennoch rangieren die Nürnberg-Amateure auf Platz drei.

Sieg im Hinspiel: Pipinsried will Nürnberger Revanche verhindern

Am fünften Spieltag konnten die Ilmtaler knapp mit 1:0 in Nürnberg gewinnen. Halit Yilmaz traf in der 55. Minute zum Sieg. Die Franken haben also noch eine offene Rechnung mit Pipinsried. Auch wenn die Vorzeichen jetzt andere sind, will der FCP an den Hinspielsieg anknüpfen. Am Dienstag, den 28. März um 17.30 Uhr ist Anstoß. Wir berichten im Liveticker.