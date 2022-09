FC Pipinsried gegen 1. FC Schweinfurt LIVE: Welche Serie reißt?

Von: Korbinian Kothny

Bernhard Mwarome und der FC Pipinsried wollen zurück in die Erfolgsspur. © IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Zum Auftakt des 13. Spieltages in der Regionalliga Bayern empfängt der FC Pipinsried den 1. FC Schweinfurt. Wir berichten im Live-Ticker.

Pipinsried – Wird eine der Serien reißen, wenn der FC Pipinsried den 1. FC Schweinfürt empfängt. Immerhin sind die Gastgeber seit drei Partien ohne Sieg, während die Schnüdel sogar seit fünf Spielen auf einen Dreier warten.

Im Gegensatz zu den ambitionierte Unterfranken steht der FC Pipinsried aber punktemäßig noch voll im Soll. Die Elf von Nikola Jelisic, der selbst das Trikot der Schweinfurter von 2016 bis 2019 trug, rangiert nach zwölf Spielen mit 16 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz.

FC Pipinsried: Niederlage gegen Unterhaching letzte Woche

Die Gäste, die noch vor einem Jahr an der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga teilnahmen, stehen mit einem Zähler weniger auf dem 13. Rang. Deutlich zu wenig für die Ansprüche der Schweinfurter.

Der FC Pipinsried hingegen zeigte, obwohl die beiden letzten Partien verloren wurden, ansehnliche Leistungen in den letzten Wochen. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Dachauer auswärts bei Spitzenreiter SpVgg Unterhaching nur 0:2.

FC Pipinsried: Jelisic verlangt Zielstrebigkeit im letzten Drittel

Dementsprechend will Jelisic gegen Schweinfurt an diese Leistung anknüpfen, allerdings mit einem Unterschied. „Wir werden weiter Fußball spielen, wie in Unterhaching auch. Wir müssen nur zielstrebiger im letzten Drittel agieren“, sagt der FCP-Trainer vor der Partie den Dachauer Nachrichten.

Ob das gelingt, und nach drei sieglosen Spielen endlich wieder ein Sieg für den FC Pipinsried steht, erfahrt ihr ab 16.30 Uhr bei uns im Live-Ticker.