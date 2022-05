FC Pipinsried: Jike trifft unter den Augen von Ex-Präsident Höß zum fast sicheren Klassenerhalt

Teilen

Marvin Jike befindet sich derzeit in blendender Verfassung. © HAE

Der Schlüssel hat gepasst. Der FC Pipinsried hat das zum Schlüsselspiel im Abstiegskampf erhobene Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TSV Rain in der NAT-Arena mit 1:0 für sich entschieden.

Pipinsried – Damit haben die Ilmtaler einen großen Schrittin Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Goldene Tor erzielte einmal mehr Marvin Jike, er hat am Samstag im dritten Spiel in Folge für sein Team ins Schwarze getroffen. Vor nur 247 Zuschauern verpasste es der FCP in der Schlussphase, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Zahlreiche Einschussmöglichkeiten wurden leichtsinnig vergeben.

Das Duell dieser beiden Erzrivalen wird aus verschiedenen Gründen (wir haben berichtet) gerne als Derby bezeichnet. Am Samstag war davon allerdings nicht allzu viel zu spüren. Man merkte beiden Teams die Bedeutung des Spiels an, sie taktierten auffallend vorsichtig. Dabei hatten sich die beiden Pipinsrieder Trainerfüchse Andy Pummer und Emanuel Jozic einmal mehr etwas einfallen lassen.

Sie stellten in der Außenverteidigung den flinken Paolo Cipolla gegen den pfeilschnellen Rainer Angreifer Fadhel Morou. Dadurch wurde dem Gast eine seiner schärfsten Waffen genommen. Zudem ließ das Pipinsrieder Trainerteam ihre Mannschaft im zweiten Spielabschnitt tiefer in der eigenen Hälfte agieren und überließ damit dem Gast – durchaus gewollt – mehr Ballbesitz. Das wiederum hatte zur Folge, dass die eigentliche Stärke des TSV Rain, das schnelle Umschaltspiel nach einem Ballgewinn, so gut wie nie zum Tragen kam.

Zwei Pipinsried-Legenden: Ex-Boss Konrad Höß und der ehemalige FCP-Spieler und Scout Martin Stanek. © Haelke

Das Team des FC Pipinsried konnte sich einmal mehr auf die Treffsicherheit von Marvin Jike verlassen. Der Stürmer zeichnete für den einzigen Treffer der Partie verantwortlich; in den letzten acht Begegnungen hat Jike sechsmal ins Schwarze getroffen. In der 72. Minute war er nach einem abgeblockten Schuss von Halit Yilmaz zur Stelle, er drosch den Ball aus acht Metern humorlos und unhaltbar in die Maschen des TSV Rain. Nachdem sich Jike in den zurückliegenden Jahren nur selten so auffällig in Szene setzen konnte und so von vielen Zuschauern schon abgeschrieben war, hat er heuer offenbar das Zielwasser gewechselt.

Das Geheimnis des Erfolges: In der Winterpause suchte FCP-Coach Andy Pummer das Gespräch mit dem talentierten Youngster. „Wir haben uns hier in der Gastwirtschaft hingesetzt und darüber gesprochen, was ich von ihm erwarte und wie er sich verbessern kann“, erklärte Pummer auf der Pressekonferenz, die traditionell im Gastraum des Sportheims ausgetragen wurde. Einmal mehr hat sich damit bestätigt, dass Wirtshausgespräche auch zielführend sein können.

Unter den Augen des Pipinsrieder Ex-Präsidenten Konrad Höß (O-Ton: Der Rasen sieht sehr gut aus) bekamen die Zuschauer eine Partie zu sehen, in der der Gastgeber die besseren und klareren Chancen hatte. So durfte sich das Team vom Lech bei Torhüter Johann Hipper bedanken, dass es bis zum Schlusspfiff im Spiel geblieben ist. Mit zahlreichen Paraden zeigte der Ex-Pipinsrieder Keeper, dass er zu den Besten in der Liga gehört. Nach diesem richtungsweisenden Sieg weist der FC Pipinsried 42 Punkte auf, er hat nun sieben Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze. Ein direkter Abstieg ist zwar rechnerisch noch möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Dazu müssten die Teams aus Fürth, Eltersdorf, Memmingen, Heimstetten und Rain alle ihre ausstehenden Spiele gewinnen. Um auf Nummer sicher zu gehen, bietet sich bereits am morgigen Dienstag die Chance, den vorzeitigen Klassenerhalt auch rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen. Um 18 Uhr empfangen die Ilmtaler dann den Tabellenführer aus Bayreuth.

Stenogramm

FC Pipinsried - TSV Rain/Lech 1:0 (0:0)

FC Pipinsried: Alexander Eiban , Peter Guinari, Lucas Schraufstetter, Jannik Fippl, Pablo Pigl, Albano Gashi, Halit Yilmaz, Paolo Cipolla, Nikola Jelisic, Faton Dzemailji, Marvin Jike – Eren Emirgan, Ahanna Francis Agbowo, Alexander Langen TSV Rain/Lech: Johann Hipper, Dominik Bobinger, Michael Knötzinger, Fabian Triebel, Stefan Müller, Angelo Mayer, Johannes Müller, Jonas Greppmeir, Arif Ekin, Fadhel Morou, Lukas Gerlspeck – Marko Cosic, Laurin Bischofberger, Julian Brandt, Nicola Della Schiava, Abdel Abou-Khalil Zuschauer: 247 Tor: 1:0 (72.) – Marvin Jike