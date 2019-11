Kenan Muslimovic kehrt zurück nach Österreich

Talentierter Stürmer verlässt den Tabellenführer FC Pipinsried

Stürmer Kenan Muslimovic ist nicht mehr Spieler des Bayernliga-Tabellenführers FC Pipinsried. Anfang der Woche gab der FCP folgendes Statement ab:

Pipinsried – „Der FC Pipinsried und Stürmer Kenan Muslimovic gehen getrennte Wege. Der junge Stürmer hat sich gut entwickelt, doch er möchte mehr Einsatzzeiten. Dies ist in unserem starken Kader so allerdings nicht umzusetzen, zudem herrscht gerade im Sturm schon beinahe ein Überangebot an Angreifern, außerdem möchte sich Kenan Muslimovic auch aus familiären Gründen wieder weiter in Richtung Österreich, seinem Heimatland, orientieren. Durch die jetzige Trennung hat er die Möglichkeit, sich bei dem ein oder anderen Probetraining bei einem anderen Klub zu empfehlen.“

Kenan Muslimovic war im Sommer dieses Jahres zu den Ilmtalern gewechselt. Der 22- jährige, 1,89 Meter große Stürmer spielte zwölf Mal im Dress der Gelb-Blauen, dabei erzielte er fünf Tore.