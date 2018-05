Kevin Nsimba kommt, Luis Grassow geht, Reichlmayr verlängert

Personalplanung beim FC Pipinsried

Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried vermeldet einen weiteren Neuzugang. Der 20-jährige Abwehrspieler Kevin Nsimba wechselt vom SV Pullach zum FCP ins Ilmtal. Der pfeilschnelle Abwehrspieler genoss seine fußballerische Ausbildung beim FC Bayern München und FC Augsburg, wo er auch schon in der Regionalliga zum Einsatz kam.

Verlassen wird den FC Pipinsried Innenverteidiger Luis Grassow. Der 19-jährige will weiter an seinem Traum Fußball-Profi arbeiten, er wechselt zum SSV Ulm 1846. Die Spatzen haben den württembergischen Pokal gewonnen, spielen somit in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 2018/2019. Untergegangen ist im Sportgerichts-Tohuwabohu der vergangenen Woche (wir berichteten) auch die Personalie Thomas Reichlmayr.

Der Schlussmann hat seinen Vertrag beim FCP allen Unkenrufen zum Trotz verlängert. Reichlmayr hatte seinem Team in Schalding mit einer unglaublichen Parade drei Minuten vor Schluss den Weg zum Klassenerhalt geebnet.