Prominenter Neuzugang vom FC Ingolstadt: Ludwig Räuber wechselt zum FC Pipinsried

Von: Magdalena Schwaiger

Der FC Pipinsried verpflichtet Ludwig Räuber. Der 28-Jährige kommt vom FC Ingolstadt II. © FC Pipinsried

Der FC Pipinsried hat einen Neuzugang für die Saison 2023/24 vorgestellt. Mit Ludwig Räuber kommt ein Defensiv-Allrounder, der auch das Trainerteam der Pipinsrieder komplettieren soll.

Pipinsried – Ludwig Räuber stand für die zweite Mannschaft vom FC Ingolstadt in dieser Bayernliga-Saison zwölfmal auf dem Rasen. Zudem war er als Athletiktrainer der U16 des Drittligisten tätig. Jetzt soll er die Defensive des abgestiegenen Regionalligisten FC Pipinsried zu alter Stärke zurückbringen.

Gestartet hat Räuber seine Karriere bei 1860 Rosenheim, aus der Jugendabteilung ging es zur ersten Mannschaft, bevor Räuber 2013 das erste Mal für die Ingolstädter auf dem Rasen stand. Nach drei Jahren beim FCI verließ der Defensivspieler die Schanzer wieder und schloss sich erneut seinem Heimatverein an. Nachdem er zwei Saisons pausiert hatte, wechselte er vom FC Zuzenhausen zurück zum FC Ingolstadt und spielte dort eine Saison bei der U21.

„Ich hab richtig Bock, weiter Fußball zu spielen.“

Der 28-Jährige freut sich auf seine neue Aufgabe: „Den neuen Pipinsrieder Co-Trainer Johannes ‚Jochi‘ Müller kenne ich schon sehr lange. Auch Enver Maltas kenne ich aus seiner Zeit beim FC Ingolstadt. Von daher waren und sind gleich Berührungspunkte da bzw. vorhanden. Als Spieler habe ich hier in Pipinsried nicht gerade viele Punkte geholt, aber das wird sich ja jetzt ändern. Die Möglichkeit, hier in Pipinsried ins Trainerteam als Athletiktrainer und spielender Co-Trainer zu kommen, hat mich überzeugt. Das Umfeld passt. Ich habe richtig Bock weiter Fußball zu spielen und freue mich auf das was kommt.“

Neustart in der Bayernliga

Der sportliche Leiter der Pipinsrieder, Enver Maltas, gab bekannt, dass Räuber auch Aufgaben innerhalb des Trainerstabs erhalten wird: „Wiggerl wird unser Trainerteam komplettieren und ist als Führungsspieler, der bereits rund 200 Regionalliga-Einsätzen auf dem Buckel hat, vorgesehen. Wir sind stolz darauf, ihn für uns gewonnen zu haben und hegen große Hoffnung, dass er unsere Mannschaft als Abwehrchef führt.“

Für die Pipinsrieder geht es nach dem Regionalliga-Abenteuer in der nächsten Saison wieder runter in die Bayernliga. Mit einem Torverhältnis von 31:100 und gerade einmal sechs Siegen wird der Mannschaft ein Defensiv-Spezialist wie Räuber guttun. (Magdalena Schwaiger)